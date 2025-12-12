Trovata morta Mary Magdalene, la modella dipendente dalla chirurgia plastica: nell’ultimo post citava Truman Show

La 32enne è sta trovata morta sotto il balcone dell’hotel in Thailandia dove era arrivata da poche ore. Poco prima aveva pubblicato sui social un inquietante video della scena del film The Truman Show che fa ipotizzare un gesto volontario.

È stata trovata morta Mary Magdalene, la modella e influencer 33enne dipendente dalla chirurgia plastica nota per aver trasformato completamente il suo corpo con pesantissimi interventi estetici anche al volto. La giovane è deceduta nel pomeriggio di martedì scorso in Thailandia dove era arrivata da poche ore. È stata trovata riversa in strada sotto l’hotel dove aveva trovato alloggio a Patong, sulla costa occidentale dell'isola di Phuket. Poco prima aveva pubblicato sui social un inquietante video della scena del film The Truman Show in cui il personaggio principale afferma: "Nel caso non ci vedessimo, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte".

Un particolare che fa ipotizzare un gesto volontario così come la scelta di cambiare il nome utente di uno dei suoi altri account Instagram in "MaryMagdaleneDied". La polizia locale ha avviato comunque le indagini del caso ordinando anche l’autopsia sul corpo per stabilire l’esatta causa di morte della 33enne modella messicano-canadese il cui vero nome era Denise Ivonne Jarvis Gongora.

Secondo quanto comunicato dalla polizia di Patong, il corpo della modella è stato scoperto dal personale dell'hotel davanti al parcheggio dell’edificio dopo le 13:50 del 9 dicembre. Un esame preliminare del balcone della stanza al nono piano in cui alloggiava ha portato alla scoperta di un paio di infradito abbandonate sul posto che gli investigatori ritengono appartenessero alla donna. Mary Magdalene si era registrata appena venti minuti prima prenotando l’albergo fino al 10 dicembre

La notizia della morte della modella ha colto di sorpresa il mondo social dove centinaia sono stati i messaggi di cordoglio anche da parte di personaggi noti dello spettacolo. Mary vantava circa mezzo milione di follower sui social media grazie ai suoi interventi di chirurgia plastica estremi e aveva monetizzato la sua fama online iscrivendosi a OnlyFans. Alcuni anni fa fece parlare di sé dichiarandosi “autosessuale”, ovvero attratta solamente da sé stessa.

La 33enne si era sottoposta al suo primo intervento al seno a 21 anni ma da quel momento era stato un susseguirsi di interventi estetici invasivi e tatuaggi che avevano completamente trasformato volto e corpo. Molti dei suoi interventi chirurgici erano illegali e spesso viaggiava in tutto il mondo per sottoporsi alle operazioni. In un post di due anni fa aveva ammesso di essere rimasta "intrappolata in un ciclo infinito" di chirurgia plastica e di dover ricorrere costantemente ai bisturi per correggere interventi falliti.