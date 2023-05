Trovano bomba a mano tra le vecchie cose del nonno, la prendono ma esplode: un morto e due feriti L’incredibile incidente purtroppo è costato la vita a un uomo statunitense di 47 anni e il ferimento grave dei suoi due figli adolescenti colpiti dall’esplosione avvenuta in casa, nello stato dell’Indiana.

A cura di Antonio Palma

Stavano rovistando tra le vecchie cose del nonno in casa dell’anziano quando si sono imbattuti in una bomba a mano che l’uomo aveva conservato nell’abitazione di familgia e, con molta probabilità inavvertitamente, hanno attivato la spoletta facendola esplodere. L’incredibile incidente purtroppo è costato la vita a un uomo statunitense di 47 anni e il ferimento grave dei suoi due figli adolescenti, un ragazzo di 17 anni e una ragazza di 18 anni.

La tragedia si è consumata sabato pomeriggio in un’abitazione di Lakes of the Four Seasons, nello stato dell'Indiana a sud di Chicago. Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, la famigliola stava esaminando gli effetti personali del nonno quando hanno trovato la vecchia granata. Il dipartimento dello sceriffo della contea di Lake ha spiegato che qualcuno "ha tirato la spoletta dell'ordigno, causandone l'esplosione" all'interno della casa.

L’allarme è scattato intorno alle 18.30 di sabato quando sul posto sono accorsi i primi servizi di emergenza medica. Terribile la scena che si è presentata davanti ai soccorritori. Per l’uomo ormai non c’era più nulla da fare. Il 47enne Bryan Niedert era già esanime colpito in pieno dalla deflagrazione ed è stato dichiarato morto sul posto. Rinvenuti feriti e sanguinati invece i due figli, colpiti da diverse schegge causate dall’esplosione e portati d’urgenza in ospedale.

Sul luogo della tragedia è intervenuta anche una squadra di artificieri che ha verificato che nella casa non fossero presenti altri ordigni e ha messo in sicurezza la zona. Le indagini sull'accaduto proseguono ora per capire perché la famiglia possedesse una granata. I decessi causati da ordigni inesplosi infatti sono molto rari negli Stati Uniti anche se non mancano in circolazione vecchie bombe a mano della Seconda guerra mondiale.