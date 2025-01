Trova un serpente che spunta dal water: “Ora sono terrorizzata, non voglio più andare in bagno” La scoperta di Kacey-Leigh Moss, una 21enne di Burnley, nel Lancashire, nel bagno di casa sua. Il serpente si è poi rifugiato nei tubi del wc e non è stato recuperato. “Sono paralizzata, non riesco nemmeno a fare pipì” ha ammesso la giovane. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

Ha sollevato il coperchio del water e vi ha trovato un serpente. Ora Kacey-Leigh Moss, una 21enne di Burnley, nel Lancashire, è terrorizzata all'idea di usare il bagno di casa sua. La giovane ha raccontato ai tabloid britannici che, verso le 6 del mattino, si è accorta subito di qualcosa che spuntava dalla tazza.

"Quando mi sono avvicinata, ho visto che era tutto avvolto a spirale dentro il water. Sono rimasta paralizzata, non ero mai stata così spaventata in vita mia", ha ammesso. Spaventata, è tornata subito a letto per chiedere aiuto al fidanzato Harvey.

La coppia ha deciso di contattare l'RSPCA, l'ente di beneficenza che promuove il benessere animale in Inghilterra e Galles. "Abbiamo cercato su Google per scoprire a chi rivolgerci, ma la RSPCA apre solo alle otto, quindi abbiamo dovuto aspettare due ore per chiamarli. Ci hanno detto che è una situazione piuttosto insolita, ed effettivamente è molto rara nel Regno Unito", ha spiegato Kacey-Leigh. Un rappresentante dell'RSPCA è arrivato poco dopo, ma nel frattempo il serpente era già risalito nelle tubature.

Nel frattempo, Kacey-Leigh e Harvey hanno iniziato a fare videochiamate con amici e parenti, che inizialmente non credevano alla storia del serpente. La giovane ha poi condiviso le foto su Facebook. Intanto, l'operatore dell'RSPCA ha tentato di usare un uncino per aiutare il serpente a uscire, ma lo stomaco della creatura era bloccato nel tubo, facendola dimenare ancora di più.

"Il pensiero che possa essere ancora nascosto nei tubi è terribile. Sono paralizzata, non riesco nemmeno a fare pipì. Fortunatamente non ne ho ancora avuto bisogno, ma quando succederà, non so cosa farò", ha confessato.

Secondo l'RSPCA, si tratta probabilmente di un serpente del grano, non velenoso. "Non so se proviene dalle fogne o se è l'animale domestico di qualcuno che è scappato dalla mia strada. Sinceramente, non ne ho idea", ha detto la ragazza.

Un portavoce della RSPCA ha commentato: "Deve essere stato uno shock vedere un serpente spuntare dalla toilette! Il residente che ci ha contattato ha riferito che la toilette non scaricava correttamente da alcune settimane, quindi il serpente potrebbe essersi nascosto nei tubi per un po' di tempo".

Il serpente era un innocuo serpente del grano, ma purtroppo è scomparso dietro il sifone prima che potesse essere catturato. L'RSPCA ha promesso di intervenire nuovamente se dovesse ricomparire. "I serpenti sono veri maestri della fuga e approfitteranno di qualsiasi fessura che non si chiude bene. Per questo, consigliamo ai proprietari di assicurarsi che i terrari siano ben chiusi e, se necessario, protetti con una chiave, per evitare fughe accidentali".