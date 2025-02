Travolto da un’onda mentre passeggia sul molo: turista italiano trovato morto in mare in Portogallo

video suggerito

Un turista italiano di 36 anni, Roberto Bertaggia, è morto in mare in Portogallo dopo essere stato travolto da un’onda anomala mentre passeggiava vicino al Faro di Felgueiras, a Porto. Lo rendono noto le autorità locali dopo una lunga ricerca. "Un cadavere è stato rinvenuto al largo di Vila do Conde: si tratterebbe di un uomo italiano di 36 anni, scomparso il 15 febbraio dopo essere stato travolto da un'onda mentre camminava da solo sul molo" spiegano dall'autorità marittima.

Il 36enne comasco, originario di Veniano ma residente a Nesso, si trovava nel Paese iberico con alcuni amici nel weekend quando sabato scorso è avvenuto l’incidente. Per giorni di lui non si è saputo più nulla nonostante le ricerche delle autorità locali fino al tragico epilogo della scoperta del cadavere lunedì pomeriggio. Secondo la polizia locale, l'uomo stava passeggiando con una coppia di amici sul lungo mare Foz do Douro quando ha deciso di dirigersi da solo verso il molo nord della foce del fiume Duero. Qui un’onda improvvisa lo ha sorpreso scaraventandolo in acqua da dove purtroppo non è più riemerso.

A lanciare l’allarme nel pomeriggio di sabato, intorno alle 16.30, gli stessi amici che hanno assistito alla scena senza poter fare nulla. Le ricerche in zona sono scattate poco dopo con impiego delle squadre della polizia marittima e dei Vigili del fuoco di Porto con nucleo sommozzatori. Le ricerche purtroppo non hanno dato alcun esito e sono state sospese sabato sera per riprendere poi domenica mattina.

Lunedì nelle operazioni coinvolti anche un elicottero dell'Aeronautica Militare portoghese e droni dei vigili del fuoco per estendere le ricerche anche al largo della zona in cui è avvenuta la scomparsa di Roberto Bertaggia. La svolta solo lunedì pomeriggio alle 15:30 quando un peschereccio ha segnalato la presenza di un corpo alla deriva in mare.

I membri del comando locale della polizia marittima si sono recati immediatamente sul posto e hanno raccolto il corpo, trasportandolo al molo di Vila do Conde dove infine la salma è stata trasportata all'Istituto Nazionale di Medicina Legale di Porto. Il riconoscimento formale deve essere ancora effettuato ma le autorità locali sono certi che sia il 36enne. I familiari intanto sono in stretto contatto con la Farnesina..