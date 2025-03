video suggerito

Travolto da un'onda in Spagna mentre si faceva un selfie: dramma a La Coruna, uomo disperso La tragedia è avvenuta ieri, domenica, 23 marzo, nella città della Galizia. Durante una conferenza stampa, la sindaca Ines Rey ne ha dato notizia, ammettendo quanto sia stata "una temerarietà autentica" avvicinarsi alla costa durante le intense mareggiate causate dalla recente burrasca Martinho, che ha colpito la penisola iberica.

A cura di Biagio Chiariello

Un uomo è stato trascinato in mare da un'onda gigantesca a La Coruna, nella regione settentrionale della Galizia. Le sue ricerche sono ancora in corso, ma finora senza esito. La tragedia è avvenuta ieri, domenica, 23 marzo, mentre il malcapitato stava cercando di scattarsi un selfie vicino alla costa, un gesto che si è rivelato fatale.

La notizia è stata confermata oggi dalla sindaca della città, Ines Rey, che ha sottolineato come sia stata una "temerarietà autentica" avvicinarsi alla costa durante le violente mareggiate che hanno colpito la zona negli ultimi giorni. Le onde furiose sono state causate dal passaggio della burrasca Martinho, che ha interessato la penisola iberica, scatenando condizioni meteorologiche avverse e un mare agitatissimo.

L'incidente è avvenuto intorno alle 13, quando l'uomo stava scattando delle foto sugli scogli: la potente ondata lo ha travolto, gettandolo in mare. Le ricerche per localizzarlo e salvarlo coinvolgono numerosi mezzi e squadre di soccorso, tra cui il Salvataggio marittimo, i guardiacoste della Galizia, i vigili del fuoco e le forze di protezione civile. Nonostante l'intensivo impegno delle autorità, finora sono stati recuperati solo alcuni effetti personali, ma non c'è ancora traccia del disperso. Secondo quanto ammessa dalla stessa sindaca, le possibilità di ritrovarlo in vita sono ormai "sospese", data la forza della corrente e le condizioni difficili in mare.

Nel frattempo, a sud della Spagna, in Andalusia, è stato ritrovato, dopo un'intensa e lunga ricerca, il corpo di un motociclista di 61 anni che era stato dato per disperso da mercoledì scorso. Lo sfortunato era stato travolto dalle acque del fiume Genil, in provincia di Malaga, durante la stessa ondata di maltempo che ha interessato gran parte della Spagna la scorsa settimana. La Guardia Civile ha confermato il ritrovamento del cadavere, ma ha precisato che l'identificazione ufficiale non è ancora stata effettuata.

In aggiunta a queste tragedie, altre tre persone hanno perso la vita a causa del maltempo che ha colpito la Spagna la scorsa settimana. In provincia di Siviglia, una coppia di mezza età è stata travolta dalle acque, mentre in provincia di Cordova un anziano è stato vittima delle inondazioni.

Il bilancio delle vittime e dei dispersi, seppur ancora parziale, evidenzia quanto il cambiamento climatico e le condizioni meteorologiche sempre più estreme stiano influenzando ancora una volta la sicurezza pubblica in Spagna (colpita duramente dal maltempo lo scorso autunno) con l'esigenza urgente di sensibilizzare la popolazione sui rischi derivanti da fenomeni naturali di questa portata.