Violenta ondata di maltempo si abbatte sulla Spagna, a Utiel le auto trascinate via dall'acqua: il video Il maltempo sta colpendo duramente la Spagna e provocando numerosi incidenti e disagi nel sud-est del Paese, soprattutto nella Comunità Valenciana e in Andalusia. Il Governo ha attivato l'Unità Militare di Emergenza per far fronte alla situazione a Utiel, dove il fiume Magro è straripato. I video diffusi in rete mostrano le auto sommerse e trascinate via dall'acqua.

Il maltempo sta colpendo duramente la Spagna e provocando numerosi incidenti e disagi nel sud-est del Paese, soprattutto nella Comunità Valenciana e in Andalusia. La Agenzia Statale Meteorologica (AEMET) ha emesso un'allerta rossa in alcune delle province maggiormente interessate.

Le piogge torrenziali hanno portato alla chiusura dei porti di Valencia e Sagunto e di alcune strade e autostrade, come riporta El Mundo. Inoltre, sono state attivate le ricerche per un camionista scomparso a L'Alcúdia. I Vigili del fuoco hanno soccorso altri due automobilisti ad Alzira.

Il Governo ha attivato l'Unità Militare di Emergenza (UME) per far fronte alla situazione a Utiel, a causa dello straripamento del fiume Magro e dei problemi causati dall'intenso temporale che ha colpito la zona. I video diffusi in rete mostrano le auto sommerse e trascinate via dalla forza dell'acqua.

In Andalusia i servizi di emergenza sono intervenuti per gestire più di 600 incidenti dalla tarda serata di ieri, lunedì 28 ottobre. La provincia di Almería, e in particolare il comune di El Ejido, è stata la più colpita, con oltre la metà degli incidenti dovuti all'allagamento di scantinati, garage e piani terra.

Oggi, martedì 29 ottobre, un treno ad alta velocità in viaggio tra Malaga e Madrid è deragliato mentre attraversava la città di Álora, mentre a Malaga, è straripato il fiume Guadalhorce. Non sono stati segnalati vittime o feriti. Nella stessa località la Guardia Civil è intervenuta con un elicottero di soccorso per salvare le persone rimaste intrappolate nelle loro abitazioni.

Inoltre, i temporali hanno costretto a chiudere sette strade ad Almería, Granada e Málaga e hanno provocato ingorghi per chilometri nei pressi degli accessi alle città. Anche molte scuole primarie e secondarie sono rimaste chiuse. L'Agenzia statale di meteorologia ha avvisato che, nelle prossime ore, il maltempo potrebbe colpire con forza anche zone situate più a nord, in particolare il litorale catalano nelle province di Tarragona e Barcellona.