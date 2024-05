video suggerito

Tornado nel Sud degli Usa, 13 morti tra cui due bimbi di 2 e 5 anni: “Tutto distrutto in due minuti” È salito a 13 il bilancio dei morti della tempesta che si è abbattuta su Texas, Oklahoma e Arkansas, negli Usa: tra le vittime due bambini di 2 e 5 anni, quasi mezzo milione di persone senza elettricità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È salito a 13 il bilancio dei morti del tornado che si è abbattuto sul Sud degli Stati Uniti, tra Texas, Oklahoma e Arkansas, distruggendo case in pochi minuti e lasciando centinaia di migliaia di persone senza elettricità. Lo riportano i media americani.

Lo sceriffo Ray Sappington della contea di Cook, in Texas, ha detto che il bilancio delle vittime include due bambini di 2 e 5 anni. Ha aggiunto che il numero dei decessi dovrebbe aumentare, mentre i feriti sono almeno una ventina. "Siamo ancora in fase di ricerca e salvataggio in questo momento. Spero che riusciremo ancora a trovare dei sopravvissuti", ha dichiarato oggi ai media statunitensi.

Frank Soltysiak, che vive in un parco di case mobili nel nord del Texas, ha detto che la sua abitazione è stata distrutta in pochi minuti quando è passata la tempesta. "Ero al ristorante, quando sono uscito, era stato tutto distrutto", ha detto alla BBC. "Nel giro di due minuti non c'era più nulla, tutto è finito."

In Oklahoma, due persone sono state uccise nella contea di Mayes e altre sei sono rimaste ferite, ha detto alla BBC l'autorità locale per la gestione delle emergenze. In Arkansas una donna di 26 anni è stata trovata morta fuori da una casa distrutta a Olvey, mentre un altro dei quattro decessi nello stato è stato segnalato nella contea di Benton. Gli agenti di polizia della città di Rogers hanno detto di aver salvato diverse persone che erano rimaste intrappolate dopo che il tornado aveva abbattuto alberi e linee elettriche e danneggiato le linee di fornitura del gas.

Oggi la tempesta ha iniziato a spostarsi verso Est, secondo il National Weather Service, che ha avvertito della possibilità di forte vento e grandine coloro che si trovano sul suo cammino. Secondo il sito web Poweroutage.us, circa 470.000 persone erano senza elettricità negli Stati che si estendono dal Texas al Kansas, Missouri, Arkansas, Tennessee e Kentucky.