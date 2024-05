Usa, tornado devasta cittadina di 2.000 abitanti in Iowa: morti e feriti a Greenfield Un tornado ha devastato la cittadina di Greenfield, in Iowa. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero morti e feriti. Danneggiate decine di abitazioni del centro di 2.000 abitanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Tornado nello Iowa

Un tornado ha colpito ieri, martedì 21 maggio, una cittadina nello Stato americano dell'Iowa provocando morti e feriti. Immagini e video del tornado sono stati diffusi sui social nelle ultime ore: stando a quanto documentato, la sua forza ha distrutto buona parte della città di Greenfield, centro nel quale vivono circa 2000 persone e situato a 70 chilometri dalla capitale De Moines.

A riferirlo, il sergente della pattuglia di Stato dell'Iowa Alex Dinkla durante una conferenza stampa nella quale si è parlato di varie vittime. Il bilancio di feriti ed eventuali persone decedute, però, non è ancora chiaro: almeno una decina di persone, secondo le prime informazioni, sarebbero state portate in ospedale. Sono tantissimi, invece, i danni alle strutture pubbliche e alle abitazioni.

Il governatore dell'Iowa Kim Reynolds, ha firmato un decreto di emergenza per la catastrofe che ha colpito almeno 15 contee. Altri fenomeni simili sono stati segnalati in Wisconsin, Minnesota e Illinois, dove sono state registrate anche interruzioni di corrente, tempeste e danni alle infrastrutture. Il servizio meteorologico nazionale sta esaminando quasi una ventina di segnalazioni relative ai tornado nei 4 Stati citati, dove almeno 100.000 case e aziende sono rimaste senza elettricità.

Le autorità hanno invitato i cittadini a non uscire di casa se non per motivi strettamente necessari. Nei prossimi giorni saranno effettuati i sopralluoghi del caso nelle abitazioni e nelle strutture danneggiate per effettuare la conta dei danni. Da ripristinare anche molte linee della corrente elettrica, distrutte dalla forza del Tornado.

I cittadini sono inoltre stati invitati a non spostarsi in auto per evitare di trovarsi in strada durante il tornado. I video e le immagini diffusi online sono diventati in breve tempo virali.