Tesla sbanda, prende il volo ed entra a folle velocità nell’abitazione: due morti e casa distrutta Secondo la dinamica ricostruita dalla polizia della Florida, la Tesla è andata dritta all’incrocio a forte velocità ignorando lo stop e quando ha colpito il marciapiede si è impennata e ha colpito la casa uccidendo una donna di 69 anni che vi abitava. Nello schianto, oltre alla donna, è morto un passeggero della Tesla, un 43enne amico dell’automobilista.

A cura di Antonio Palma

Un’auto tesla che sbanda all’altezza di un incrocio, prende letteralmente il volo e a folle velocità si abbatte su una casa entrando dentro e distruggendola, è l’incredibile e drammatica sequenza di uno spaventoso incidente stradale costato la vita a due persone a Palm Harbor, nello stato della Florida. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, durante l’incidente non sarebbe stato attivo il pilota automatico della Tesla quindi a causare l’incidente sarebbe stato l’automobilista. L’uomo, un 43enne del posto, ha improvvisamente accelerato mentre percorreva una strada residenziale ignorando completamente il segnale di stop all'incrocio a T, finendo così fuori strada e schiantandosi contro la casa.

Secondo la dinamica ricostruita dalla polizia, la Tesla è andata dritta all’incrocio a forte velocità e quando ha colpito il marciapiede si è impennata e ha colpito il retro della casa uccidendo una donna di 69 anni che vi abitava. Nello schianto, oltre alla donna, è morto un passeggero della Tesla, un 43enne amico dell’automobilista. L’uomo era stato soccorso dai vigili del fuoco e dai paramedici intervenuti sul posto ed era stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale dove è morto poco dopo per le ferite.

Nulla da fare nemmeno per la sessantanovenne che era in casa e che è morta sul colpo. Nell’incidente rimasti feriti anche il conducente e altri due passeggeri della vettura, tutti ricoverati in gravi condizioni in ospedale. Illese invece le altre persone che erano presenti nella casa che ha subito danni significativi con un muro esterno e una stanza completamente distrutti così come parte del tetto