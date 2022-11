Terrore in volo, passeggera cerca di aprire il portellone dell’aereo: “Me lo ha detto Gesù” I fatti sono avvenuti sabato 26 novembre su un volo della Southwest Airlines da Houston, Texas, a Columbus, Ohio. La passeggera ha anche morso la coscia di un viaggiatore costringendolo a staccarle la mascella dalla gamba.

A cura di Biagio Chiariello

Una donna è stata arrestata dopo che un volo negli Stati Uniti è stato costretto ad un atterraggio di emergenza perché la passeggera in questione ha tentato di aprire il portellone laterale dell'aereo a 37.000 piedi d'altezza.

Secondo i documenti rilasciati dal tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale dell'Arkansas, Elom Agbegninou, 34 anni, ha dichiarato a metà volo che "Gesù le ha detto di aprire il portellone dell'aereo", come riportato da Click2Houston. L'incidente è avvenuto su un volo della Southwest Airlines da Houston, Texas, a Columbus, Ohio, sabato 26 novembre.

La donna ha tentato di aprire il portellone del volo dopo che gli assistenti di volo le hanno impedito di raggiungere l'uscita di emergenza. Un altro passeggero è intervenuto e ha cercato di fermare la Agbegninou, ma la donna lo ha morso sulla coscia. L'uomo ha dovuto forzare il dito nella sua mascella per liberarsi. A quel punto è intervenuto un assistente di volo che le ha chiesto di usare il bagno o di sedersi.

Un secondo assistente di volo ha riferito che la passeggera ha chiesto se poteva "guardare fuori dal finestrino". Quando gli assistenti di volo gliel'hanno impedito, si è fatta strada tra loro e ha iniziato a tirare la maniglia della porta di uscita.

La donna arrestata

I documenti del tribunale riferiscono inoltre che la donna ha poi iniziato a sbattere la testa sul pavimento dell'aereo e in seguito ha detto: "Gesù mi ha detto di volare in Ohio e Gesù mi ha detto di aprire la porta dell'aereo".

La situazione ha portato il pilota ad effettuare un atterraggio di emergenza all'aeroporto nazionale Bill and Hillary Clinton a Little Rock. Una volta al sicuro a terra, la donna è stata arrestata e portata via dagli agenti, mentre il passeggero morso è stato sottoposto alle cure del caso.

La donna in seguito ha detto alla polizia di essere uscita di casa senza informare il marito e sperava di visitare un amico di famiglia nel Maryland. Ha poi affermato che "non volava da molto tempo" ed "è diventata molto ansiosa e normalmente non avrebbe fatto cose del genere", secondo Click2Houston.