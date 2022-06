Terrore allo zoo, si avvicina troppo alla gabbia: orango lo afferra rischiando di rompergli la gamba Un orango afferra con forza un visitatore allo zoo indonesiano di Kasang Kulim: la scena, ripresa in un video, mostra la forza dell’animale mentre l’uomo cerca invano di liberarsi.

A cura di Redazione

Una scena da brividi quella ripresa in un video (che trovate in questo articolo) diffuso in questi giorni sui social che vede un orango afferrare con forza un visitatore dall'interno della sua gabbia: un gesto improvviso e violento che ha terrorizzato il malcapitato che ha rischiato la frattura di una gamba in più di un'occasione. È accaduto, stando a quanto riportato dalla stampa locale, nello zoo indonesiano di Kasang Kulim nella provincia di Riau.

Nel video, girato lo scorso 6 giugno, si vede un uomo che si avvicina alla gabbia che ospita un orango. L'animale, in pochi istanti, lo afferra per la maglietta cercando di portarlo a sé. Nonostante l'intervento di una persona che cerca di liberarlo dalla presa dell'orango, l'uomo non riesce a divincolarsi.

Dopo alcuni secondi si vede l'orango alzare da terra l'uomo dopo averlo afferrato per una gamba che rischia anche di spezzarsi vista la presa fortissima dell'animale. Secondo quanto riportato dall'ufficio stampa dello zoo, la reazione dell'orango, che si chiama Tina, sarebbe piuttosto strana tanto da far ipotizzare che l'orango potrebbe essere stato preso a calci dal visitatore prima che il video fosse girato.

"Il visitatore ha saltato la recinzione che separa gli ospiti dalla gabbia dell'orango per girare un video senza il permesso dell'ufficiale", le parole di Desrizal, manager dello zoo di Kasang Kulim. Il video termina con il visitatore che finalmente riesce a liberarsi, non senza difficoltà, dalla presa dell'orango che però non sembra volergli fare del male.

Né il visitatore né l'orango sono rimasti feriti nell'incidente. Secondo gli esperti, come riporta il Mirror, gli oranghi sono circa sette volte più forti degli umani e sono in grado di sollevare tre volte il loro peso corporeo anche grazie alle loro lunghe braccia muscolose.