Terremoto vicino a una miniera di carbone in Polonia, più di 60 operai sottoterra: almeno 40 i dispersi Sono almeno 50 le persone disperse dopo un terremoto nei pressi di una miniera di carbone a Rydultowy, in Polonia. Nella miniera vi erano questa mattina più di 60 operai: 15 sono stati tratti in salvo, altri 10 sarebbero stati ricoverati. Più di 50 i dispersi: di 12 persone si è persa qualsiasi traccia.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono decine i dispersi dopo una scossa di terremoto che ha fatto tremare la miniera di carbone polacca di Rydultowy, a circa 1.200 metri di profondità. La portavoce del Polish Coal Mining Group ha fatto sapere che l'incidente si è verificato intorno alle 8 di questa mattina. Almeno 68 minatori si trovavano nell'area, 15 sono stati tratti in salvo dai soccorritori mentre altri 10 sono stati ricoverati in ospedale. Stando a quanto riportano i media polacchi, alle 11 di questa mattina vi erano ancora 53 operai sottoterra. Attualmente gli operai che ancora si trovano nella miniera sono 40. L'operazione per portare tutte le persone coinvolte in salvo è ancora in corso.

Il sisma ha avuto una magnitudo di 3,1 sulla scala Richter ed ha provocato danni anche fuori. Attualmente sarebbero 12 con le quali i soccorritori non riescono ad avere nessun contatto. Con gli altri dispersi (in totale almeno 40 secondo le prime informazioni dei media polacchi) sarebbero in corso comunicazioni sporadiche, rese difficili dalle scosse di assestamento.

Non vi sarebbero per ora notizie relative a persone decedute dopo la scossa. A dirlo è una portavoce della polizia nella regione della Slesia.

In aggiornamento