Terremoto in Marocco, forte scossa di magnitudo 7 nella regione di Marrakech: ci sono 300 morti Forte scossa di terremoto nella serata di ieri in Marocco. Di magnitudo 7 della scala Richter, il sisma ha devastato la regione di Marrakech. Drammatico il bilancio delle vittime.

A cura di Susanna Picone

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7 della scala Richter ha colpito nella notte il Marocco. Il bilancio è drammatico: si contano per il momento circa 300 vittime e centinaia di feriti, secondo i primi numeri forniti dal ministero dell’Interno. La regione colpita dal terremoto è quella di Marrakech.

I sismografi hanno registrato la scossa di terremoto alle 23.11 di ieri sera, venerdì 8 settembre. Il movimento ondulatorio è durato circa 30 secondi. L'epicentro è stato localizzato al centro del paese, a 16 chilometri del villaggio Tata N'Yaaqoub, nel municipio di Ighil, 72 chilometri a sud-ovest di Marrakech. Le vittime per il momento sono state confermate in diverse province e prefetture di Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua e Taroudant.

Il forte terremoto è stato sentito lungo tutta la dorsale dell'Atlante, a Merzouga, una delle porte del deserto, Taroudant, Essaouira e Agadir e dall'altro versante della catena montuosa a Casablanca, fino a Rabat. Tanta paura nella medina di Marrakech, dove le parti più fragili delle mura che circondano il centro storico sono crollate. Nella piazza Jamaa el Fna è crollato il minareto di una piccola moschea vicino allo storico ‘Café de France'. Tante anche le case crollate.

In migliaia in preda al panico si sono riversati per le strade della città nuova di Marrakech e nei vicoli della medina dopo la scossa di terremoto. Sono saltati internet ed elettricità.

Il Centro regionale trasfusionale di Marrakech ha lanciato un appello urgente per le donazioni di sangue. Gli ospedali della città sono mobilitati per fornire tutte le cure mediche necessarie ai feriti.

E immediatamente si è messa in moto la macchina della solidarietà. Dall'Italia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è detta pronta a dare sostegno al Marocco. "Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi a Nuova Delhi per il Vertice G20, ha appreso con dolore il tragico bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Marocco", si legge in una nota di Palazzo Chigi. "Meloni ha espresso vicinanza e solidarietà al Primo Ministro Aziz Akhannouch, ai familiari delle vittime e al popolo marocchino, manifestando la piena disponibilità dell'Italia a sostenere il Marocco in questa emergenza".

A seguito del terremoto nell’area dell’Atlante, la Farnesina monitora la situazione ed è in contatto con le autorità locali. "Per qualsiasi emergenza o segnalazione è possibile contattare Unità di Crisi al numero +39 06 36225", si legge in un tweet.

"Il mio cuore si stringe al popolo marocchino di fronte al terribile terremoto che ieri sera ha provocato centinaia di vittime", il messaggio della presidente della Commissione Ue von der Leyen. "Il mio pensiero, ha aggiunto, va alle famiglie delle vittime, ai feriti ai quali auguro una pronta guarigione e agli operatori di primo soccorso che stanno facendo un lavoro ammirevole".