Terremoto Marrakech, morti Younass e Samira: sposati da pochi giorni, erano in viaggio di nozze in Marocco La giovanissima coppia, 26 anni lui e 22 lei, è morta nel terremoto in Marocco. Originari di (Seine-et-Marne), erano in luna di miele nella regione di Marrakech.

A cura di Biagio Chiariello

Younass Boukhtam, 26 anni, e Samira Ghanmi, 22, sono due delle 4 vittime francesi del terremoto che in Marocco ha fatto quasi 3mila vittime (nel momento in cui scriviamo). I due ragazzi erano sposati da pochissimo e si trovavano in viaggio di nozze a Marrakesh. La loro storia e le loro ultime immagini circolano sui media e sui social francesi.

I due giovani erano impegnati nell'associazione islamica della città di Meaux, in particolare come volontari presso la moschea Al Badr. “Il telefono di Samira è stato geolocalizzato sabato in un luogo vicino a Marrakech dove sono rimasti solo detriti di un palazzo. I corpi dei due sposi sono stati estratti dalle macerie poche ore dopo" , ha detto a Le Parisien Radoine Khorchi, presidente dell'associazione. Ieri, la cerimonia funebre nella stessa moschea di Al Badr,

Il primo shock – racconta Khorchi – è stato l'annuncio del terremoto. Quando l'abbiamo saputo, abbiamo cominciato a provare a contattarli per avere loro notizie. Fino all'ultimo abbiamo sperato…"

“Erano due volontari molto capaci (…). Erano sempre sorridenti, sempre disponibili e al servizio dell'umanità", ha aggiunto l'uomo ad RTL . “Amavano la vita ed erano coinvolti in ciò che facevano. Sempre al servizio dei più disagiati". I familiari della coppia sono subito partiti per il Marocco. Sia le due vittime, sia le famiglie, erano originari di Oujda, nell'est del paese.

Il sindaco di Meaux, Jean-François Copé, ha avuto una parola per Younass e Samira. "Siamo rimasti dolorosamente colpiti dalla scomparsa di questa giovane coppia", ha scritto su Twitter rivolgendo un pensiero "soprattutto al padre e al suocero" che lavorano nel comune.

E nella cittadina della regione dell'Île-de-France, familiari e amici sono ora devastati dal dolore:

Dopo l'annuncio – racconta Zeynab, 23 anni – abbiamo attraversato tutte le sensazioni, il rifiuto, la rabbia, l'incomprensione. Erano molto attivi nella vita della moschea. Io ero più amica di Samira, una ragazza sempre sorridente, insieme lavoravamo alle animazioni della sezione donne della moschea. Lei preparava spesso dei dolci, emanava un grande fascino e aveva conquistato la fiducia delle adolescenti dell'associazione, che stavano a sentirla".

Ma Zeynab ricorda anche Younass, che lavorava nel settore dell'auto: "Era buonissimo e molto educato. Tutti gli volevano bene, soprattutto i fedeli più anziani della moschea. Era sempre presente alla preghiera del mattino, era molto credente. Mio fratello era suo amico, Younass era uno che ti sosteneva sempre, che guardava avanti. Qualche anno fa aveva avuto un terribile incidente ed era rimasto a lungo in coma. È stato in sedia a rotelle, poi camminava con le stampelle e non aveva mai ripreso a camminare bene. Ma quell'incidente aumentò la sua fede. Gli amici del quartiere, appena saputo della sua morte, hanno preso subito l'aereo".