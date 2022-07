Tempesta tropicale affonda nave a Hong Kong, solo tre sopravvissuti Una nave mercantile è affondata spezzata da una tempesta tropicale al largo di Hong Kong. Più di venti dispersi, solo tre sopravvissuti.

Una nave mercantile è affondata spezzata da una tempesta tropicale al largo di Hong Kong. Decine di membri dell'equipaggio risultano dispersi, mentre le squadre di elisoccorso giunte sul posto sono riuscite a salvare i sopravvissuti che, stando alle recenti notizie, non sarebbero più di tre. Il resto, tutti dispersi. Sarebbero almeno due dozzine.

La nave mercantile operava nel Mar Cinese meridionale. Stando alle autorità, la nave è affondata in seguito a una tempesta e sarebbero confermati i dispersi: sono più di 20. Tre i membri messi in salvo e sta girando anche una foto di uno dei sopravvissuti al momento del salvataggio. Sono immagini molto forti: si vede quest'uomo trainato dal verricello insieme a uno dei responsabili del soccorso mentre sotto di loro la tempesta infuria e spezza in due la grande nave mercantile.

Un sopravvissuto messo in salvo

Dove è avvenuto l'incidente

L'incidente è avvenuto a circa 300 chilometri a sud di Hong Kong. La nave Fujing 001 è andata alla deriva dopo essersi divisa in due al largo della costa di Hong Kong, in Cina. Tra le testimonianze, si legge sulle cronache locali che i membri dell'equipaggio avevano già avuto difficoltà per la grave tempesta tropicale Chaba, con venti di oltre 110 km/h. La tempesta si è poi abbattuta nella parte occidentale della provincia costiera del Guangdong sabato. Il servizio di Hong Kong ha inviato poi due aerei ad ala fissa e quattro elicotteri per i soccorsi.