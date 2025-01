video suggerito

Tempesta Eowyn, ragazzo muore schiacciato da un albero in Irlanda: Kacper Dudek aveva 20 anni La tempesta Eowyn sta continuando a colpire Regno Unito, Scozia e Irlanda. Kacper Dudek, 20 anni, è morto dopo che un albero è caduto e ha schiacciato la sua auto a causa dei venti che soffiavano oltre i 180 chilometri orari. Il ragazzo si trovava a Raphoe, nella contea di Donegal; l'incidente è avvenuto nella mattinata di venerdì 24 gennaio.

A cura di Eleonora Panseri

A sinistra, Kacper Dudek, 20 anni; a destra, un albero sradicato dai forti venti della tempesta Eowyn.

Kacper Dudek è morto dopo che un albero è caduto e ha schiacciato la sua auto a causa dei venti che soffiavano oltre i 180 chilometri orari durante la tempesta Eowyn.

Il ragazzo aveva 20 anni e si trovava a Raphoe, nella contea di Donegal, in Irlanda. L'incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, venerdì 24 gennaio.

Il suo corpo è stato portato all'obitorio del Letterkenny University Hospital e la polizia, che sta indagando su quanto accaduto, ha già fatto sapere che sul cadavere verrà eseguita l'autopsia.

Come riporta il The Sun, oggi, sabato 25 gennaio, gli investigatori della Garda, il corpo di polizia della Repubblica d'Irlanda, stanno effettuando un sopralluogo sulla scena.

La tempesta Eowyn ha danneggiato edifici, sradicato alberi e causato interruzioni di corrente, provocando il caos in Irlanda, Scozia e Regno Unito.

Un abitante di Belfast ha schivato la caduta di lastre di pietra mentre cercava di fissare il suo trampolino nel giardino per evitare che venisse portato via dal vento. E una mamma e sua figlia sono state a un passo dall'essere travolte e schiacciate da una baracca di metallo.

Il Network Rail Scotland ha affermato che sono stati rilevati circa 400 "danni", tra cui più di 120 segnalazioni di alberi caduti a seguito della tempesta. Su X informa: "Sono stati riscontrati quasi 400 danni da quando è passata la tempesta, è probabile che si verifichino disagi almeno fino a mezzogiorno".

"Finora abbiamo ricevuto oltre 120 segnalazioni di alberi caduti in tutta la Scozia, oltre a danni ai sistemi di segnalazione, ai cavi aerei, alle stazioni, alle recinzioni di confine, ai passaggi a livello e persino ai depositi ferroviari", aggiunge.

Si prevede che il caos nei trasporti continuerà anche nel weekend, dopo che venerdì sono stati cancellati almeno 1.070 voli e 150.000 passeggeri sono stati coinvolti. Il Met Office ha emesso diversi avvisi meteo gialli per oggi, sabato 25 gennaio, e domani, domenica 26. Nelle zone di allerta sono previste raffiche di vento comprese tra gli 80 e 100 chilometri orari.

Sarà inoltre in vigore un'allerta gialla per pioggia in Inghilterra meridionale e centrale e in Galles dalle 8.00 di domenica alle 6.00 di lunedì.

In alcune località potrebbero cadere fino a 80 millimetri di pioggia nel periodo considerato, a causa di forti precipitazioni e temporali. Nella zona interessata dall'allerta potrebbero verificarsi anche inondazioni di abitazioni e aziende, con possibili interruzioni di corrente e condizioni di guida difficili.