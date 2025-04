video suggerito

Per anni ha raccontato l'infertilità e poi la gravidanza: infermiera influencer muore dopo il parto Hailey Okula, un'infermiera di pronto soccorso a Los Angeles, per anni aveva condiviso apertamente sui social media il suo percorso con l'infertilità e poi la gioia della gravidanza, raccogliendo quasi 1 milione di follower tra le varie piattaforme.

A cura di Antonio Palma

Hailey Okula

Un'infermiera influencer statunitense, Hailey Okula, è morta poco dopo aver partorito il suo primo figlio che era riuscita ad avere dopo anni di lotta contro l'infertilità. La 33enne, che era conosciuta come "Infermiera Hailey" online sui social dove aveva raccolto quasi 1 milione di follower, è deceduta sabato scorso per un arresto cardiaco sopraggiunto a causa di un'embolia da liquido amniotico poco dopo il parto cesareo.

"La forza di Hailey era senza pari. Le parole non possono descrivere quanto desiderassimo diventare genitori. Dopo anni di lotte contro l'infertilità e un lungo e impegnativo processo di fecondazione in vitro, eravamo felicissimi di aspettare nostro figlio", ha scritto sulla sua pagina Instagram il marito, rivelando la tragedia. "Le parole non possono trasmettere la profondità della perdita che sento. Hailey era più di quanto avrei mai potuto sognare in una moglie e una compagna. Era bellissima, intelligente, lavoratrice, passionale, affidabile e soprattutto incredibilmente leale. Per quasi 13 anni, lei è stata al mio fianco nei momenti più difficili, amandomi all'infinito, anche quando mi sentivo indegno di quell'amore. Lei era tutto per me" ha scritto l'uomo.

La donna, un'infermiera di pronto soccorso a Los Angeles, per anni aveva condiviso apertamente sui social media il suo percorso con l'infertilità e poi la gioia della gravidanza, raccontandolo la sua storia. "Hailey ha affrontato ogni ostacolo con tanto coraggio e amore, anche se il suo corpo ha dovuto affrontare così tante cose, non ha mai vacillato" ha sottolineato il marito Matthew Okula, raccontato poi come in pochi attimi quello che doveva essere un lieto evento si è trasformato in tragedia togliendo a un bimbo appena nato la gioia di poter abbracciare la sua mamma.

"Un minuto dopo il parto, il medico è entrato e mi ha fatto sapere che le stavano praticando le manovre rianimatorie. In quel momento ho pensato se andare in terapia intensiva con mia moglie o restare con il mio neonato, il mio piccolo bambino, e non è una decisione che pensavo di dover prendere", ha detto a Fox 11. "Lei era una combattente. Un compagno di squadra. Una donna che farebbe di tutto per le persone che ama. L'amore di Hailey per nostro figlio era senza limiti, molto prima che lui entrasse in questo mondo. Sarebbe stata la mamma più fantastica. Il suo spirito, il suo coraggio e il suo amore continueranno a vivere in nostro figlio" ha concluso.