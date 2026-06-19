Perde l’anello dopo 50 anni di nozze, lo ritrova grazie al messaggio social degli idraulici 10 anni dopo

La storia arriva dal Michigan, dove alcuni idraulici si sono imbattuti nell’anello incastrato nei tubi e hanno deciso di lanciare un messaggio social per riconsegnarlo, scoprendo che apparteneva a un’anziana donna che lo aveva perso 10 anni prima.

Quando sono stati chiamati per un intervento di emergenza per una perdita dalle tubature, alcuni idraulici statunitensi del Michigan mai avrebbero pensato di diventare protagonisti di una storia a lieto fine e i beniamini di un’anziana donna mai vista prima e che grazie a loro ha trovato l’anello simbolo del suo matrimonio e perso oltre dieci anni prima.

La storia arriva da Howell, in Michigan, dove alcuni operai della Titan Plumbing, rimuovendo alcune tubature rotte durante un intervento di emergenza, si sono imbattuti in un anello con tanto di pietra preziosa. Gli idraulici hanno notato subito quella cosa luccicante nei tubi nonostante lo sporco e dopo averla presa hanno pensato potesse essere un anello di fidanzamento.

A questo punto l’idea di provare a cercare la donna cui apparteneva e la successiva scoperta che non era una giovane fidanzatina ma un'anziana signora che lo aveva ricevuto dal marito oltre 60 anni prima come regalo di fidanzamento e che lo aveva perso oltre dieci anni fa.

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“Lo abbiamo raccolto, ci siamo guardati e ci siamo detti ‘Cosa ne facciamo?’. Alla fine abbiamo detto ‘Vediamo se riusciamo a trovare la proprietaria” ha raccontato Greg Johnson, titolare della ditta idraulica. L’idea è stata subito quella di affidare ai social un appello pubblico anche se le speranze iniziali erano scarse.

Dopo averlo pubblicato sui social media la foto dell’anello e raccontato dove lo avessero trovato, però, ben presto si è fatta avanti una donna dipendente di una ditta locale a cui l’anello ha fatto pensare subito a un episodio di cui era stata testimone molti anni prima.

“Si ricordava che dieci anni prima una cliente che era entrata nel suo negozio aveva fatto cadere l'anello nel water e che lei e la donna avevano provato a recuperarlo. Avevano indossato dei grossi guanti di gomma e avevano infilato le mani nel water cercando di tirare fuori l'anello, ma non ci erano riuscire” ha rivelato alla Cbs il titolare della ditta.

A questo punto la testimone si è messa in contatto con la donna scoprendo che era proprio quello l’anello smarrito. “Quando ha visto l'anello ha detto che sembrava il suo. Aveva i documenti originali del 1965, è sposata con suo marito da circa 60 anni" hanno rivelato gli idraulici.

Dopo una pulizia e lucidatura presso un gioielliere locale, l’anello ha ripreso a brillare alla mano dell’anziana donna che non ha trattenuto le lacrime quando lo ha rimesso al dito.