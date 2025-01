Cos’è la tempesta Eowyn, il “ciclone bomba” tra Irlanda e Regno Unito e cosa rischia l’Italia

video suggerito

A cura di Valeria Aiello

La tempesta atlantica Eowyn (storm Eowyn) è un "ciclone bomba", un tipo di sistema tempestoso che genera venti di forza uragano e intense precipitazioni / Credit BBC Weather

La tempesta Eowyn tra Irlanda e Regno Unito è un potente ciclone extratropicale che si è formato nell’Atlantico settentrionale, intensificandosi rapidamente mentre si dirigeva verso la Gran Bretagna: è la quinta tempesta con nome della stagione delle tempeste di vento europee 2024-2025 ed è classificata come un “ciclone bomba” perché la pressione atmosferica al centro della tempesta è scesa di almeno 24 millibar (24 hPa) in 24 ore. Questo tipo di fenomeno è chiamato “ciclogenesi esplosiva” dai meteorologi e genera forti venti e intense precipitazioni, che hanno fatto scattare l’allerta meteo rossa in Irlanda e in diverse zone della Scozia, ed arancione e gialla nel resto del Regno Unito.

Attualmente, le raffiche di vento hanno raggiunto anche i 180 km/h (il picco massimo di 183 km/h è stato registrato a Mace Head, sulla costa occidentale dell’Irlanda), causando interruzioni di corrente, cancellazioni di voli e chiusure di scuole e trasporti pubblici. L’Italia non sarà interessata dal ciclone Eowyn ma si prevede che il richiamo di correnti umide atlantiche operato dalla tempesta porterà qualche pioggia al Centro-Nord del Paese nel fine settimana, mentre il Sud dovrebbe rimanere prevalentemente soleggiato.

Cos’è il “ciclone bomba” Eowyn

La tempesta atlantica Eowyn è un “ciclone bomba”, un tipo di ciclone che si origina quando l’area di bassa pressione di una tempesta extratropicale scende rapidamente. L’entità del calo di pressione necessario per classificare un sistema tempestoso come “ciclone bomba” dipende dalla latitudine: ad esempio, a 60° di latitudine Nord, la pressione del centro della tempesta deve scendere di almeno 24 millibar (mb) in 24 ore, vale a dire a una velocità media di un millibar/ora per almeno 24 ore.

Questo tipo di processo, chiamato ciclogenesi esplosiva, è l’equivalente della rapida intensificazione delle tempeste tropicali, anche se lo sviluppo della circolazione ciclonica nell’atmosfera è del tutto differente da quella degli uragani tropicali.

La pressione al centro del ciclone “bomba” Eowyn è scesa a 980 millibar (mb) nella prima mattinata di giovedì 24 gennaio, rispetto ai 1.000 mb di mercoledì e i modelli hanno previsto un rafforzamento di circa 50 mb nell’arco di 24 ore da mercoledì pomeriggio a giovedì pomeriggio. Più è bassa la pressione, più forte è la tempesta, portando alla formazione di venti di forza uragano (superiori ai 120 km/h) e forti precipitazioni.

Come si è formato il “ciclone bomba” Eowyn

La tempesta Eowyn si è formata nell’Atlantico settentrionale, alimentata dalla corrente a getto e dall’energia della bufera di neve che ha colpito la costa del Golfo del Messico a partire da martedì 20 gennaio. Il sistema si è rapidamente rafforzato a sud-est della Groenlandia e si è avvicinato all’Europa giovedì, con una pressione atmosferica al centro del ciclone che è scesa a circa 940 millibar nella giornata di giovedì 24.

Dove si dirigerà la tempesta atlantica Eowyn

La tempesta Eowyn, la quinta della stagione delle tempeste di vento europee 2024-2025 e la prima del nuovo anno dopo Darragh che ha colpito l’Irlanda e il Regno Unito a dicembre, attraverserà le isole britanniche tra giovedì sera e venerdì mattina, con venti che porteranno raffiche “gravi, dannose e distruttive che raggiungeranno i 140 km/h” e precipitazioni intense lungo le coste occidentali colpite e le zone interessate dall’allerta rossa.

Secondo i meteorologi, il “ciclone bomba” Eowyn potrebbe essere tra le più forti tempeste invernali a colpire Irlanda e Regno Unito da decenni. “Fino a 25-50 millimetri di pioggia potrebbero cadere in alcune aree, con le parti settentrionali dell’Irlanda che potrebbero sperimentare precipitazioni nevose di 50-150 millimetri nel nord della Scozia e quasi di mezzo metro nelle aree più colpite”.

Le previsioni meteo indicano che il ciclone Eowyn si allontanerà dal Regno Unito e si dirigerà verso la Norvegia nella giornata di sabato, evitando il resto dell’Europa, ma riuscirà comunque a condizionare il meteo del Vecchio Continente e sul bacino del Mediterraneo, con venti forti che soffieranno da Ovest anche su Francia e penisola iberica. L’Italia non sarà interessata dal ciclone Eowyn, anche se è previsto che che il richiamo di correnti umide atlantiche operato dalla tempesta porterà piogge al Centro-Nord del Paese e neve sulle Alpi, mentre la ventilazione dai quadranti meridionali manterrà le temperature sopra la media stagionale al Sud, che dovrebbe rimanere prevalentemente soleggiato.