Tempesta Eowyn, allerta rossa in Irlanda e Scozia: voli cancellati e scuole chiuse, 700mila senza elettricità La tempesta atlantica Éowyn sta mettendo in ginocchio il Regno Unito: le situazioni più preoccupanti in Scozia e in Irlanda del Nord, dove è stata emessa allerta rossa per i forti venti. Scuole chiuse, voli cancellati e circa 700mila tra abitazioni e aziende senza elettricità.

A cura di Ida Artiaco

La tempesta atlantica Éowyn sta mettendo in ginocchio il Regno Unito: con i suoi venti a oltre 160 chilometri orari sta flagellando l'Irlanda del Nord e la Scozia, dove è stata emessa allerta meteo rossa, e nelle prossime ore arriverà anche in Inghilterra. Voli cancellati, scuole chiuse e milioni di cittadini bloccati a casa. Sospesi anche i servizi ferroviari.

Tempesta Eowyn, sospeso il traffico ferroviario in Scozia

In Scozia, l'operatore ferroviario ScotRail ha sospeso tutti i servizi nel Paese questa mattina, affermando che "non sarebbe sicuro gestire i servizi passeggeri a causa delle condizioni meteorologiche previste". Diverse compagnie ferroviarie tra cui Avanti West Coast, Lumo, CrossCountry e Grand Central hanno chiesto ai passeggeri di non viaggiare su tratte attraverso parti del Galles settentrionale, della Scozia e dell'Inghilterra settentrionale senza servizi in funzione. L'aeroporto internazionale di Glasgow registra 18 cancellazioni e il George Best Belfast City altre 13, che rappresentano quasi un terzo dei voli di oggi.

Oggi le scuole restano chiuse nell'Aberdeenshire e nelle Highlands, ad Argyll e Bute, così come negli Scottish Borders.

Irlanda, all'aeroporto di Dublino cancellati 230 voli oggi

Per quanto riguarda il traffico aereo, l'aeroporto di Dublino ha annunciato su X che circa 230 voli in partenza e altrettanti in arrivo erano stati cancellati e ha avvertito che si prevedono ulteriori cancellazioni e ritardi nel corso della giornata. In tutta l'Irlanda del Nord sono già più di 700mila i locali, tra aziende e abitazioni, senza elettricità, secondo l'Electricity Supply Board (ESB), che descrive in dettaglio "danni senza precedenti, diffusi ed estesi alle infrastrutture elettriche".

Un'allerta rossa per venti forti è in vigore dalle 07:00 si questa mattina. È la prima volta che tale allerta viene dichiarata nella provincia da quando è stata introdotta nel 2011.

Il Primo Ministro dell'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill, ha annunciato che la provincia è attualmente "nell'occhio del ciclone" e ha invitato la popolazione a "stare al sicuro". Le scuole in tutto il Paese sono chiuse e la maggior parte delle visite pianificate negli ospedali sono stati annullati, in quanto si prevedono notevoli disagi a causa della tempesta.