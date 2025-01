La lotta dell’operatore contro il vento della tempesta Eowyn: “Raffiche di 190 km/h, battuto ogni record” L’operatore del canale inglese specializzato in report meteo Weather & Radar UK si è recato con una squadra sulla costa della contea di Clare, in Irlanda, durante la tempesta Éowyn questa mattina venerdì 24 gennaio, registrando raffiche di vento spaventose. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Antonio Palma

“La nostra squadra ha registrato raffiche di 190 km/h durante la tempesta Éowyn questa mattina, abbiamo dovuto lottare per fare la misurazione” così il gruppo meteorologico Weather & Radar UK ha descritto i tempestosi venti che oggi di sono scatenati sulle coste dell’Irlanda con black out diffusi, danni e disagi per i cittadini.

L'operatore del canale inglese specializzato in report meteo si è recato con una squadra sulla costa della contea di Clare, in Irlanda, durante la tempesta Éowyn questa mattina venerdì 24 gennaio, registrando raffiche di vento spaventose. Con in mano uno strumento per misurare la forza del vento, ha sfidato il maltempo e ha rischiato quasi di essere spazzato via.

L'Irlanda ha registrato le raffiche di vento più forti degli ultimi 30 anni, secondo le autorità locali, lasciando centinaia di migliaia di persone senza corrente. L'agenzia meteorologica nazionale irlandese ha riferito che il record di tutti i tempi è stato superato intorno alle ore 5 del mattino, con raffiche misurate a 183 km/h vicino a Galway. Battuto anche il record medio di velocità del vento, con 135 km/h, corrispondenti alla "forza di un uragano".

Scuole, college e università sono chiusi oggi e la maggior parte delle visite in ospedale sono state annullate poiché si prevedono notevoli disagi a causa della tempesta. Oltre agli avvisi per vento fino a mezzanotte, è stato emesso anche un avviso per neve e ghiaccio fino a sabato. Anche trasporti pubblici e aerei sono rimasti bloccati con notevoli disagi per i cittadini. Interruzioni di corrente hanno interessato 800mila utenze. La compagnia elettrica ha dichiarato che potrebbero essere necessari fino a nove giorni per ripristinare tutto.

Éowyn si sta gradualmente attenuando in Irlanda anche se restano venti molto forti e nelle prossime ore è allerta meteo anche in Scozia dove le autorità sono state costrette a diramare l'allerta rossa e hanno invitato i residenti a rimanere in casa. Anche in Scozia 20mila utenze sono rimaste senza elettricità.