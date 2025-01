Strage familiare in USA, uccide la moglie e i figli di 5 e 1 anno e si suicida: “È incomprensibile”

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Tragedia familiare negli Stati Uniti, dove un uomo ha ucciso la moglie e i due figli, di 5 e 1 anno, poi si è suicidato. Almeno è questa la pista più accreditata dalla polizia della Pennsylvania, dove Paul Swarner, 35 anni, sua moglie Karen Swarner, 32 anni, e i loro due bambini piccoli, sono stati trovati dal padre di lei giovedì sera nella loro casa di Ruffsdale dopo che i familiari non erano riusciti a contattarli e hanno lanciato l'allarme.

Secondo quanto ricostruito finora, il 35enne avrebbe sparato alla moglie, con la quale era sposato da circa 10 anni, e ai due figli prima di rivolgere l'arma contro se stesso. I loro cadaveri sono stati ritrovati nella stessa stanza. Sul luogo del delitto è stata anche recuperata una pistola Ruger calibro 22, l'arma che gli investigatori ritengono sia stata usata per compiere l'omicidio-suicidio, che gli stessi inquirenti, nel corso di una conferenza stampa, hanno definito "incomprensibile".

Gli investigatori stanno collaborando con l'ufficio del medico legale della contea di Westmoreland per stabilire una cronologia del momento in cui si è verificata la tragedia. "Non sappiamo cosa stesse succedendo a Paul, ma spero che riusciremo a trovare delle risposte. È estremamente, estremamente triste", ha commentato un portavoce delle forze dell'ordine accorse sul posto, Steve Limani, il quale ha aggiunto che i familiari della coppia avevano parlato per l'ultima volta con loro mercoledì, un giorno prima che venissero trovati i quattro corpi senza vita. "Secondo loro non c'era quello che si potrebbe considerare un conflitto o qualsiasi tipo di preoccupazione o pericolo. Non c'erano neanche stati mai episodi di violenza domestica segnalati".

Sotto choc i vicini di casa della coppia. Uno di loro, Dick Shawley, ha detto alla stampa locale di non essersi accorto di nulla in casa fino a quando la polizia non ha invaso quel tranquillo quartiere. "Mi sento così male", ha raccontato a WTAE. "Quei due bambini saltavano sempre in giro ed erano felici. Non me lo toglierò mai dalla testa. Che devastazione", ha concluso. Le indagini continuano.