Strage di migranti in Texas, trovati 46 cadaveri in un camion abbandonato a San Antonio Sono 46 i cadaveri scoperti all’interno di un camion abbandonato a San Antonio, in Texas. Secondo le autorità si tratta di migranti entrati illegalmente negli Usa. Sedici persone, tra cui 4 bambini, sono stati ritrovati in vita e trasportati in ospedale.

A cura di Chiara Ammendola

Il camion ritrovato a bordo strada a San Antonio (Getty)

I cadaveri di 46 persone sono stati ritrovati all'interno di un camion abbandonato lungo una strada periferica della città di San Antonio, in Texas. All'interno del mezzo le forze di polizia hanno trovato altre 16 persone, tra cui quattro bambini, che sono stati soccorse prive di senso e trasportate in ospedale. Sia le vittime che i superstiti sarebbero migranti entrati illegalmente negli Stati Uniti, proprio a bordo del camion il cui autista si è dato alla fuga dopo averlo abbandonato nel Southwest Side di San Antonio.

La polizia di San Antonio in una conferenza stampa tenuta nella serata di ieri ha fatto sapere che almeno tre persone sono state fermate in relazione al ritrovamento. I migranti all'interno sarebbero morti per mancanza di ossigeno e d'acqua: non è chiaro da quanto tempo fossero all'interno del mezzo prima di essere ritrovati. Ma in questo periodo dell'anno le temperature in città raggiungono anche i 40 gradi.

Sulla vicenda è intervenuto anche il Governatore del Texas, Greg Abbott, che ha accusato il presidente Usa Joe Biden di essere il responsabile di questa tragedia: “Questi morti sono di Biden: sono il risultato delle politiche mortali dei confini aperti e mostrano le conseguenze del suo rifiuto di attuare la legge”, le parole di Abbott su Twitter.

I soccorritori sono arrivati sul posto intorno alle 18:00 ora locale in seguito a una telefonata effettuata da un passante che aveva sentito grida d'aiuto provenire dal camion. San Antonio si trova a circa 250 chilometri dal confine tra Stati Uniti e Messico, ed è considerata un'importante via di transito per i trafficanti di esseri umani che spesso si servono di camion per trasportare i migranti privi di documenti.

Il sindaco di San Antonio, Ron Nirenberg, ha parlato di tragedia: “Ci sono 46 persone che avevano una famiglia e cercavano una vita migliore – ha detto durante la conferenza stampa – è a dir poco un'orribile tragedia umana”. Il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard, ha invece scritto: “Tragedia in Texas. Secondo i rapporti, sono morti asfissiati nel cassone del rimorchio. Il console è in viaggio verso il luogo del ritrovamento. Non conosciamo ancora le nazionalità”