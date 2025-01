Strage al pronto soccorso in Sudan, oltre 70 morti in un attacco coi droni: “Uccisi tutti i pazienti”

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Oltre 70 persone sono state uccise in un attacco con droni che ha preso di mira l'ultimo ospedale funzionante di Al-Fashir, la capitale assediata dello stato del Darfur settentrionale, in Sudan, nella serata di venerdì 24 gennaio, secondo funzionari locali e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. "Un drone delle Forze di supporto rapido ha colpito il pronto soccorso di un ospedale saudita. Hanno ucciso tutti i pazienti che erano all’interno. Il loro numero supera i 70", ha dichiarato su X Mini Arko Minawi, governatore della regione del Darfur in Sudan.

L'attacco al Saudi Teaching Maternal Hospital di Al-Fashir rappresenta l'ultima escalation di una serie di violenze nella guerra civile sudanese, che dura ormai da 20 mesi. Questa brutale lotta di potere coinvolge le Rapid Support Forces (RSF) paramilitari e le Sudanese Armed Forces (SAF), dando origine a una delle peggiori crisi umanitarie al mondo. Secondo le Nazioni Unite, oltre 20.000 persone sono state uccise e 11 milioni costrette all'evacuazione. Il mese scorso, più di 100 persone sono morte dopo un raid nel mercato di Kabkabiya, una città nel Darfur settentrionale.

Le SAF e le RSF, entrambe guidate da due dei più potenti generali del Sudan, Abdel Fattah al-Burhan e Mohamed Hamdan Dagalo, noto anche come Hemedti, si accusano a vicenda degli attacchi con droni su aree civili. Il governatore del Darfur, Mini Arko Minawi, ha puntato il dito contro le RSF per l'attacco all'ospedale, affermando: "Ha sterminato tutti i pazienti che si trovavano al suo interno". Anche il ministero degli Esteri del Sudan ha accusato le Forze di Supporto Rapido (RSF), descrivendo l'attacco come un massacro. "C'erano più di 70 civili in cura, la maggior parte dei quali donne e bambini. Sono stati vittime del massacro quando la milizia ha attaccato il reparto di pronto soccorso dell'ospedale con i droni", si legge in un comunicato.

L'ospedale saudita, l'ultima struttura pubblica sanitaria di Al-Fashir in grado di eseguire interventi chirurgici e curare i feriti, è stato già preso di mira in passato. Lo scorso agosto, un assistente di un paziente è stato ucciso quando un raid ha colpito il reparto chirurgico. Altri cinque sono rimasti feriti in quello stesso attacco.