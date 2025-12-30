“Sto sanguinando”. Le Airpods le esplodono nell’orecchio e non sente più bene: “Può succedere a chiunque”

Bethy, una ragazza americana, è diventata virale suo malgrado su TikTok dopo l’esplosione di un auricolare mentre ascoltava musica. Ha riportato danni all’udito. Lo diciamo, comunque, subito: è un caso rarissimo, legato alle batterie al litio, ma in ogni caso possibile.

Possiamo dirlo senza troppi giri di parole: nessuno si aspetta che la playlist mattutina finisca – letteralmente – col botto. E invece è più o meno quello che è successo a Bethy, una ragazza americana diventata virale suo malgrado per un incidente davvero spiacevole.

Stava ascoltando musica come fanno milioni di persone ogni giorno, quando all’improvviso ha sentito un boato secco, seguito da un dolore lancinante all’orecchio. Poi il silenzio. O quasi. Al suo posto, un ronzio metallico persistente, di quelli che non se ne vanno. Poco dopo, il sangue. “Mi sanguina l’orecchio”, racconta nel videoche da un paio di settimane almeno circola su TikTok (il suo profilo è bethy.mp3).

Secondo il suo racconto, l’incidente (avvenuto intorno alle nove del mattino), senza alcun segnale di allarme. Nessun surriscaldamento, nessun malfunzionamento apparente. Una delle cuffiette wireless che indossava è semplicemente esplosa mentre era nell’orecchio.

Come spesso accade online, qualcuno ha subito ipotizzato il classico “eh vabbè, saranno cuffiette cinesi da due euro”. Ma Bethy ha spento subito le dietrologie: si tratta di AirPods originali, acquistate all’Apple Store. E qui la storia smette di far sorridere anche i più scettici.

La verità è che, per quanto rarissimo, un evento del genere è tecnicamente possibile. Tutto ruota attorno alle batterie agli ioni di litio, le stesse che alimentano smartphone, smartwatch e praticamente metà degli oggetti che usiamo ogni giorno. Se all’interno della batteria si verifica un difetto o una rottura del separatore, può innescarsi la cosiddetta “fuga termica”: energia che si libera tutta insieme sotto forma di calore e gas. Risultato? Nel peggiore dei casi, una piccola esplosione. Non frequente, ma nemmeno fantascienza.

Casi simili, infatti, sono già stati documentati: nel 2018 un uomo in Florida raccontò di aver visto del fumo uscire dai suoi auricolari pochi istanti prima che iniziassero a sciogliersi. E recentemente, più vicino a noi, precisamente a Manduria, in Puglia, lo smartphone di una operatrice sanitaria è esploso nella tasca della malcapitata. Insomma, non è una leggenda metropolitana, ma una combinazione sfortunata di fattori.

La buona notizia è che non serve vivere con l’ansia di un’esplosione nelle orecchie. Le probabilità restano bassissime. La cattiva notizia è che qualche precauzione va presa sul serio. Se le cuffiette cadono violentemente, mostrano crepe o iniziano a scaldarsi troppo, meglio smettere subito di usarle. Dormirci sopra? Comodissimo magari per prendere sonno più velocemente, sì, ma non proprio un’idea geniale: la pressione prolungata può danneggiare la struttura interna. E poi c’è la questione dei caricatori: usare accessori certificati non è una fissazione da maniaci dell’ordine, ma un modo concreto per evitare sovraccarichi.

Ultimo campanello d’allarme: i rumori strani. Sibilli, scoppiettii, ronzii “elettrici” che non fanno parte della traccia che stai ascoltando non sono effetti speciali. Sono segnali assolutamente da non ignorare.

Bethy, intanto, ha aggiornato chi la segue spiegando che sta ancora facendo accertamenti e trattamenti per il suo orecchio. E ha ribadito che sì, erano cuffie originali e che no, non è successo perché ha fatto qualcosa di folle. “Tutte le cuffie wireless hanno una batteria, quindi può succedere a chiunque”, ha precisato in un commento al suo stesso reel su TikTok.

Morale della storia? Possiamo continuare ad ascoltare musica in pace, magari evitando di addormentarci con le cuffie conficcate nelle orecchie e ricordandoci che anche la tecnologia più cool, ogni tanto, ha bisogno di un minimo di rispetto e accortezza.