Star di TikTok uccisa a 24 anni a colpi di pistola mentre è in macchina in Messico: agguato in pieno giorno La star di TikTok Fedra Oded Gaxiola Orozco è morta a 24 anni in quello che è stato definito un "attacco mirato": si trovava nella sua auto a Tijuana, in Messico, quando è stata colpita da una raffica di proiettili. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Uccisa a colpi di arma da fuoco mentre si trovava nella sua Mercedes e in pieno giorno. È morta così a soli 24 anni la star messicana di TikTok Fedra Oded Gaxiola Orozco in quello che è stato definito un "attacco mirato" a Tijuana.

L'agguato si è verificato giovedì: Orozco era fuori dalla palestra Hardcore Fitness Gym nel quartiere López Lucio e si trovava all'interno della sua auto quando è stata colpita da una raffica di proiettili. Trasferita in ospedale, i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Il killer insieme ad altri complici si è poi dato alla fuga. Testimoni sulla scena hanno detto che gli autori della sparatoria sono fuggiti a bordo di un veicolo grigio e ora la polizia ha lanciato una vera e propria caccia all'uomo in tutta la zona. Intanto, continuano le indagini per cercare di ricostruire quanto successo.

Fedra Gaxiola era una modella e influencer, originaria dello stato di Sinaloa, nel Messico nord-occidentale. Aveva oltre 200mila follower su Instagram e TikTok e collaborava con marchi di abbigliamento sportivo.

Non è la prima volta che dal Messico arrivano notizie simili. All'inizio di quest'anno un'altra influencer, Vielka Pulido, e il suo fidanzato Joel Abraham Chavez sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco fuori da una palestra nel quartiere di Santa Cruz Buenavista. Gli inquirenti hanno dichiarato che la coppia è stata "brutalmente uccisa con 26 colpi di pistola", ma anche questo caso ancora deve essere risolto. È però possibile che l'obiettivo dei killer fosse in questo caso l'uomo e che la ragazza si sia trovata "in mezzo" al momento della sparatoria.