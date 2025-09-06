Squalo uccide surfista a Sydney: “Il corpo galleggiava tra le onde, inutili i soccorsi”

In Australia uno squalo ha sbranato un surfista su una spiaggia molto frequentata a nord di Sydney. L’uomo, un 57enne, era uscito con alcuni amici davanti alle spiagge di Long Reef e Dee Why: per lui inutili i soccorsi.

Una persona è morta in Australia nella mattinata di sabato dopo l’aggressione di un presunto “enorme squalo” nelle acque a nord di Sydney. Si tratta del quarto attacco mortale di un squalo in Australia dall’inizio del 2025.

La vittima è un uomo di cinquantasette anni, definito un surfista esperto: era in acqua da circa trenta minuti quando è stato aggredito. Per lui non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate, è morto praticamente sul colpo. L’attacco mortale è avvenuto intorno alle 10 del mattino sulla spiaggia di Long Reef, davanti a molte persone.

Il surfista è stato trascinato a riva dai soccorritori ma è morto sul posto, prima che potessero arrivare i soccorsi. La polizia del Nuovo Galles del Sud ha definito “una grande tragedia” quanto accaduto: dopo l’attacco molte spiagge della zona di Sydney sono state chiuse in attesa di ulteriori indicazioni mentre diverse attività hanno cancellato gli eventi del weekend in segno di vicinanza alla famiglia dell’uomo.

Long Reef Beach si trova a circa 20 chilometri a nord del centro di Sydney. Secondo le prime informazioni riportate dai media locali, la vittima era un surfista esperto della zona e stamane era uscito con un gruppo di amici: era in acqua da solo mezz'ora quando lo squalo lo ha attaccato.

"Ha perso molti arti, i suoi amici sono riusciti a tornare in spiaggia sani e salvi. Poco dopo, il suo corpo è stato trovato che galleggiava tra le onde", ha detto la polizia, aggiungendo che ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. La vittima lascia una moglie e una figlia piccola: “Dato che domani è la festa del papà, la situazione è particolarmente tragica”.

Parti della tavola da surf della vittima sono state recuperate e saranno analizzate e gli agenti dovranno determinare la specie di squalo coinvolta nell’attacco. Quello di sabato mattina è il quarto attacco mortale di quest’anno in Australia: l’ultimo nella zona di Sydney risale al febbraio 2022, quando un istruttore subacqueo britannico era stato aggredito da un grande squalo bianco al largo di Little Bay, nella zona orientale della città.