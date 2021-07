Doveva essere una giornata divertente al mare, attaccato al paracadute ascensionale trainato da una barca, ma in un attimo la scena si è trasformata in un incubo quando uno squalo è spuntato fuori dall’acqua improvvisamente e lo ha morso staccandogli parte di un piede. È la terribile esperienza vissuta da una turista giordano in vacanza su mar rosso ora ricoverato in ospedale con ferite gravi anche se fortunatamente non in pericolo di vita. L’episodio è avvenuto la scorsa settimana davanti alle coste di Aqaba, città portuale in Giordania, situata nell'omonimo golfo sul Mar Rosso, famosa proprio per essere tra le mete preferite degli amanti di sport acquatici.

La vittima dell’attacco dello squalo era ben saldo al paracadute ascensionale e veniva trascinato da una imbarcazione. Quando il turista 37enne ha iniziato a scendere di quota per la ridotta velocità del motoscafo che lo precedeva, dal mare è spuntato un grosso squalo che con un balzo è riuscito a mordergli il piede destro prima che fosse tirato su di nuovo dalla velocità della barca. Immediatamente soccorso, l’uomo è stato portato all'ospedale militare Prince Hashem della stessa città portuale, dove è stato operato d’urgenza. A causa del morso dello squalo, l’uomo infatti ha perso una porzione della parte posteriore del piede, il trentasettenne ha riportato la recisione di tendini e muscoli oltre ad alcune fratture.

L’attacco ha messo in allarme molti turisti che li si ritrovano per fare windsurf ma tutti gli esperti sono concordi col fatto che la presenza di squali nella regione di Aqaba è molto rara. Nel Mar Rosso ci sono molti tipi di squali ma normalmente non si trovano in acque poco profonde come quelle al largo della costa giordana.