Auto piomba in spiaggia, travolge le sdraio e si ferma a pochi passi dal mare: 4 feriti ad Alba Adriatica Alla guida del mezzo un turista 83enne che si sarebbe sentito male al volante sbandando improvvisamente. L'auto fuori controllo è entrata nello stabilimento balneare Alba Beach, sfondando le protezioni e finendo sulla spiaggia dove ha travolto ombrelloni e sdraio.

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura e tragedia sfiorata oggi ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo, dove un’auto fuori controllo è entrata nello chalet di un lido, sfondando le protezioni e finendo sulla spiaggia dove ha travolto ombrelloni e sdraio fermandosi a pochi passi dal mare. L’episodio, che per puro caso non ha causato morti ma solo quattro feriti lievi, è avvenuto intorno all’ora di pranzo di lunedì 16 giugno, intorno alle 13.30, nello stabilimento balneare Alba beach.

Sul posto è scattata subito l’emergenza con l’arrivo dei soccorsi del 118 e delle forze dell’ordine. Alla guida del mezzo un turista 83enne che si sarebbe sentito male al volante sbandando improvvisamente mentre percorreva il lungomare. La vettura ha attraversato tutto il viale del lido, travolgendo le barriere di cemento che lo dividono dalla spiaggia e finendo sugli ombrelloni dove in quel momento diversi bagnanti si riposavano. La scena sotto gli occhi terrorizzati di decine di persone.

L’uomo al volante e gli altri feriti presenti sono stati quindi soccorsi e trasportati in ospedale. Una donna, rimasta ferita agli arti dopo che il suo ombrellone è stato travolto, è stata portata all'ospedale di Teramo mentre altre tre persone sono state trasportate in codice verde all'ospedale di Sant'Omero ma nessuno è grave.

Lo spavento così come il rischio però è stato grande. “I bambini stavano giocando a pochi metri da lì, abbiamo sentito un botto fortissimo e poi le urla”, ha raccontato una testimone presente in spiaggia. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, per mettere insicurezza la zona e la Polizia Locale e i Carabinieri per i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica dei fatti. L’area è stata tempooraneamente chiusa al pubblico per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti delle forze dell’ordine.