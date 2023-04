Squalo lo attacca durante surf: “Gli ha incollato il braccio alla tavola lasciandogli pezzi di denti” Il surfista australiano si è subito difeso colpendo l’animale sul muso coi pugni e riuscendo infine a metterlo in fuga con l’aiuto di un amico che era con lui. Questo però non gli ha risparmiato un violento morso al braccio che lo ha costretto a una operazione chirurgica d’urgenza.

A cura di Antonio Palma

Un noto surfista australiano, Max Marsden, è sopravvissuto a uno spaventoso attacco di squalo combattendo a mani nude contro l’animale che lo ha morso al braccio lasciandogli addirittura dei frammenti di denti oltre a lesioni serie all’arto. L’attacco dello squalo domenica mattina al largo di una spiaggia dell'Australia occidentale, a sud di Geraldton.

Il 30enne surfista professionista si stava allenando tra le acque della zona quando lo squalo lo ha puntato e attaccato intorno alle 7.30 ora locale. L’animale ha colpito e danneggiato la tavola da surf ingaggiando poi una lotta con Marsden. L’uomo si è subito difeso colpendo l’animale sul muso coi pugni e riuscendo infine a metterlo in fuga con l’aiuto di un amico che era con lui. Questo però non gli ha risparmiato un violento morso al braccio.

Max Marsden

Fortunatamente con lui vi era l’amico che ha fornito il primo soccorso accompagnandolo a riva prima che un'ambulanza trasportasse Marsden in ospedale, non senza difficoltà visto il luogo impervio. Successivamente l’uomo è stato poi trasferito in un altro ospedale di Perth per un immediato intervento chirurgico eseguito durante la notte. Il surfista fortunatamente si sta riprendendo e non subirà conseguenze permanenti.

"Aveva ancora alcuni frammenti di denti nel braccio… il morso probabilmente gli ha strappato anche i muscoli", ha rivelato alla ABC l’amico del 30enne. “Max era di fronte a me e si appena seduto quando uno squalo è uscito sotto di lui e lo ha attaccato", ha ricostruito Danny Williams secondo il quale l’animale era un esemplare di squalo bronzeo di un metro e mezzo che avrebbe letteralmente inchiodato il braccio destro di Marsden alla tavola da surf.

L’incidente ha destato molta preoccupazione in zona visto che si tratta del primo attacco di squalo segnalato in zona dopo oltre un decennio. Ai bagnanti è stato consigliato di prendere ulteriori precauzioni nella zona e di attenersi ai consigli delle autorità.