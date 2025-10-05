Spari tra la folla in strada dopo la partita, 2 morti e 12 feriti: bimbo in fin di vita in Alabama

Secondo quanto ricostruito finora, due gruppi contrapposti si sono affrontati incuranti della presenza di decine di passanti nel centro di Montgomery. In zona si è creato un comprensibile panico con decine di persone che si sono riversate nei locali della zona ancora aperti cercando rifugio dalle pallottole.

Almeno due persone morte e 12 feriti tra cui diversi minori e un bimbo in fin di vita, è il tragico bilancio di una assurda sparatoria tra la folla avvenuta nelle scorse ore nel centro di Montgomery nello stato dell'Alabama in USA.

Secondo la polizia locale, la sparatoria è avvenuta poco dopo la mezzanotte di domenica 5 ottobre, ora locale, nel pieno centro cittadino della capitale dello Stato. In quel momento centinaia di persone affollavano il quartiere turistico della città perché da poco era finita una partita di football tra due squadre universitarie. Inoltre in concomitanza con la gara, la città aveva inaugurato una ruota panoramica e altre attrazioni in centro.

Secondo quanto ricostruito finora, due gruppi contrapposti si sono affrontati incuranti della presenza di decine di passanti e hanno iniziato a spararsi a vicenda in mezzo alla folla, colpendo anche persone completamente estranee. In zona si è creato un comprensibile panico con decine di persone che si sono riversate nei locali della zona ancora aperti cercando rifugio dalle pallottole che esplodevano attorno a loro.

"Si trattava di due parti coinvolte che sostanzialmente si sparavano a vicenda in mezzo alla folla", ha dichiarato il capo della polizia di Montgomery, aggiungendo che gli autori dell'attacco, "non si sono preoccupati delle persone intorno a loro". "Questo non è accettabile. Non è normale", ha proseguito, assicurando: "Non ci fermeremo finché non avremo messo in prigione le persone coinvolte".

"Che un evento atroce come questo si svolga prima di mezzanotte in una zona trafficata del nostro quartiere dei divertimenti è sconsiderato ed egoista", ha dichiarato il sindaco di Montgomery, Steven Reed, aggiungendo: "Non ti importa della tua vita? Vai a buttarti da un ponte. Non puoi mica tirare fuori una pistola e sparare in mezzo a una folla di persone".

Nella sparatoria sono state uccise due persone tra cui una donna. Sono 12 invece i feriti tra cui anche due bambini uno dei quali è in pericolo di vita ricoverato in ospedale. Secondo le autorità locali, tra i feriti almeno tre sono ancora in pericolo di vita mentre altre nove persone hanno riportato ferite non mortali.

La stessa polizia ha spiegato che non si è trattato di una tipica sparatoria di massa ma dello scontro tra due gruppi contrapposti. Al momento però non ci sono persone arrestate né indagati. Il capo della polizia ha spiegato che le armi utilizzate nella sparatoria avevano caricatori ad alta capacità e gli investigatore hanno interrogato diverse persone ma non è chiaro se ci siano dei sospettati.

Gli inquirenti stanno analizzando ora le telecamere di sorveglianza della zona per individuare i responsabili. "Invitiamo chiunque abbia informazioni relative a questo incidente a farsi avanti", ha dichiarato la Polizia, concludendo: "Anche il più piccolo dettaglio potrebbe essere fondamentale per aiutare gli investigatori a identificare i responsabili".