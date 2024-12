video suggerito

Sparatoria in una scuola in California: feriti gravemente due bimbi di 5 e 6 anni, morto suicida l’assalitore Due bambini sono rimasti feriti gravemente in una sparatoria avvenuta in una scuola di Oroville, in California. I bimbi, di 5 e 6 anni, sono ricoverati in “condizioni estremamente critiche”, ha detto lo sceriffo della contea. Alle 13 (ora locale) di mercoledì 4 dicembre un uomo armato ha aperto il fuoco all’interno della Feather River Adventist School e poi si è tolto la vita. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due bambini sono rimasti feriti gravemente in una sparatoria avvenuta in una scuola di Oroville, cittadina a nord di Sacramento, in California. Ora i bimbi, di 5 e 6 anni, sono ricoverati in "condizioni estremamente critiche".

A riferirlo è lo sceriffo della contea di Butte, Kory Honea, che in una conferenza stampa ha ricostruito i fatti avvenuti alle 13 della giornata di ieri, mercoledì 4 dicembre (le 22 in Italia, ndr). Un uomo armato ha aperto il fuoco all'interno della Feather River Adventist School di Oroville. L'assalitore si è tolto la vita.

L'uomo aveva noleggiato un Uber e si era fatto portare davanti alla scuola. Qui aveva partecipato a un incontro con un dirigente scolastico nel campus, fingendo di star valutando la possibilità di iscrivere il figlio, ha spiegato lo sceriffo.

Una volta all'interno dell'istituto, ha cominciato a sparare e poi si è suicidato. Il suo corpo è stato ritrovato nel cortile, la pistola era a terra vicino al cadavere. Honea ha detto ancora che gli investigatori stanno valutando il movente dell'odio religioso, visto che l'attentatore non aveva alcun collegamento apparente con il posto.

L'autista dell'Uber è stato identificato e interrogato dagli investigatori per stabilire cosa abbia riferito l'uomo durante il tragitto, ha aggiunto lo sceriffo.

La Feather River Adventist School, con 35 studenti di età compresa tra i 5 e i 14 anni, è un istituto privato cristiano, della confessione Avventista del settimo giorno. Ancora non sono state rese pubbliche le generalità dell'assalitore.

Il governatore della California Gavin Newsom ha definito la sparatoria "straziante". "Ancora una volta, una comunità è distrutta dalla violenza insensata delle armi da fuoco", ha scritto in un post pubblicato su X.

"I nostri cuori sono con i bambini, le loro famiglie e tutti coloro che sono stati colpiti da questa orribile tragedia. Ai sopravvissuti alla violenza delle armi da fuoco: non siete mai soli. La California è al vostro fianco", ha scritto il governatore.