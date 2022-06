Sparatoria durante un concerto a Washington DC, morto un 15enne. Tre feriti incluso un agente Un quindicenne è morto e tre persone, tra le quali un agente, sono rimaste ferite durante una sparatoria a Washington Dc, negli Usa. Gli spari durante il festival musicale Moachella.

A cura di Chiara Ammendola

Un ragazzo di 15 anni è morto durante una sparatoria avvenuta nella serata di domenica 19 giugno a Washington Dc, negli Usa. Ancora da chiarire l'accaduto ma sembra che qualcuno abbia impugnato una o più armi iniziando a sparare contro la folla radunatasi nella U Street dove era in corso il "Moechella", festival musicale a sostegno di una maggiore giustizia sociale. Nella sparatoria sono rimaste ferite anche tre persone, tra le quali un agente di polizia.

La sparatoria è avvenuta intorno poco dopo le 18.30 di domenica pomeriggio tra la 14esima strada e U Street di Washington DC dove si stava tenendo il festival musicale, che sembra fosse non autorizzato, per celebrare in occasione del 16 giugno la ‘Juneteenth', la festività nazionale nella quale negli Usa si ricorda l'emancipazione degli afroamericani dalla schiavitù.

Gli agenti di polizia erano già intervenuti prima della sparatoria per alcuni liti che si erano registrate nel pomeriggio una delle quali aveva portato al ferimento, lieve, di alcuni partecipanti alla manifestazione: durante i controlli sarebbero state perquisite anche delle armi e fermate diverse persone. Da qui la decisione di sospendere l'evento per ragioni di sicurezza.

L' incidente è avvenuto circa 2 miglia a nord della Casa Bianca. Al momento, secondo quanto riferito dal capo dell'MPD Robert Contee l'autore della sparatoria non è stato ancora identificato così come l'arma utilizzata per sparare. La polizia è sulle tracce dell'assalitore. I due feriti così come l'ufficiale di polizia si stanno riprendendo in un ospedale della zona dove sono stati ricoverati poco dopo.

(Notizia in aggiornamento)