Sparatoria dopo partita di football in Mississippi, 4 morti e almeno 12 feriti: caccia al killer

Sparatoria a Leland, in Mississipi, dopo una partita di football presso il liceo cittadino: 4 morti e almeno 12 feriti. Caccia al killer: sarebbe stato identificato un 18enne. Il sindaco: “Sarà fatta giustizia”.
A cura di Ida Artiaco
Ancora una sparatoria di massa negli Stati Uniti: questa volta 4 persone sono morte e almeno altre 12 sono rimaste ferite in Mississippi dopo che un uomo ha aperto il fuoco dopo una partita di football di una scuola a Leland, a circa 190 km a nord-est della capitale Jackson. Ma il bilancio è provvisorio. La polizia avrebbe identificato un 18enne come autore dell'attacco, il quale si sarebbe dato alla fuga dopo l'aggressione. E ora è partita una caccia all'uomo in tutto lo Stato.

È successo intorno alla mezzanotte, ora locale, di venerdì 10 ottobre (intorno alle 6 del mattino ora italiana). La cittadina, che conta una una popolazione di circa 3.800 abitanti, era più affollata del solito proprio a causa del cosiddetto homecoming football game della locale scuola superiore, la Leland High School, una tradizione americana tipica del periodo autunnale. Il sindaco di Leland, John Lee, ha dichiarato al quotidiano inglese The Guardian di non avere informazioni sull'identità dell'attentatore, che non è stato ancora localizzato. Ha aggiunto che "giustizia sarà fatta".

Ancora poco si sa di cosa sia successo. I media locali hanno riferito che il senatore Derrick Simmons ha dichiarato che la sparatoria è avvenuta durante un raduno dopo la partita, ma in un luogo distante dalla scuola. Ha poi aggiunto che quattro persone sono state trasportate in elicottero al centro medico dell'Università del Mississippi in condizioni critiche.

In aggiornamento. 

