Spara e uccide il figlio di 12 anni perché aveva perso una memoria micro SD

È successo sabato mattina a Chicago. Una donna ha aperto il fuoco sul figlio dodicenne e lo ha ucciso. Il ragazzino non aveva idea di dove fosse una scheda di memoria appartenuta proprio alla madre. La donna, che in casa aveva nascosto 2 pistole, oggi verrà giudicata in tribunale e rischia l’ergastolo per omicidio di primo grado.