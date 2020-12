La polizia spagnola ha tratto in arresto due agenti della polizia municipale di Madrid accusati di aver abusato sessualmente di una ragazza. I fatti sono avvenuti sabato sera, quando i due pubblici ufficiali erano in servizio e stavano pattugliando le strade del quartiere Ventas del distretto di Ciudad Lineal. I poliziotti hanno visto una giovane donna di 27 anni di origine venezuelana, e hanno iniziato a seguirla. Quando la ragazza è entrata nell'androne della sua casa, nelle vicinanze di via Ricardo Ortiz, gli agenti si sono accodati e hanno iniziato a perquisirla sospettando che trasportasse sostanze stupefacenti.

Durante il controllo corporeo uno dei due poliziotti ha infilato una mano sotto la maglia della 27enne toccandole il seno, poi le ha abbassato i pantaloni toccandole i glutei e la vagina, mentre il collega a poca distanza assisteva alla scena senza intervenire. Successivamente i due ufficiali hanno chiesto alla ragazza il suo numero di cellulare e alcune ore più tardi le hanno inviato delle foto nudi su WhatsApp.

È stata la vittima a denunciare l'accaduto a El Mundo, fornendo poi alla polizia nazionale anche le prove della violenza subita, ovvero i immagini ricevute dai due agenti della municipale madrilena, che il giorno seguente sono stati arrestati poi rilasciati in attesa di giudizio. I vertici della Polizia Municipale della capitale spagnola hanno sospeso i due agenti incriminati in attesa di un giudizio definitiva a cui potrebbe seguire il licenziamento. Dal canto loro i due poliziotti hanno negato ogni accusa affermando di essersi limitati a perquisire la borsa della donna e negando tassativamente di averle inviato foto su Whatsapp.