Spagna, deragliano 2 treni in Andalusia: ci sono morti e feriti

Grave incidente ferroviario in Spagna: due treni ad alta velocità sono deragliati all'altezza della località di Adamuz (Cordova), in Andalusia. Si segnalano dei morti, ma non c’è ancora un bilancio comunicato dalle autorità.

Prime fonti della Guardia Civil parlavano di almeno due vittime e diversi feriti, alcune persone sono rimaste intrappolate tra i rottami. Successivamente si è parlato di almeno dieci morti. Tra le decine di feriti, inoltre, 25 sarebbero gravi.

Il gestore delle infrastrutture ferroviarie spagnole, Adif, ha comunicato che a deragliare è stato un treno della compagnia Iryo, partito alle 18.40 da Malaga con destinazione Puerta de Atocha (Madrid). A bordo c'erano 317 persone.

L'incidente è avvenuto una decina di minuti dopo l'inizio del viaggio, negli scambi di ingresso ad Adamuz: il treno ha invaso il binario adiacente, interessando i vagoni 7 e 8 di un altro convoglio diretto a Huelva.

"Stiamo tornando da Cordova quando il treno è deragliato. Noi nella nostra carrozza stiamo bene, ma non sappiamo nulla di quelli nelle altre carrozze. C'è fumo e stanno chiedendo un medico", così su X un utente che, a bordo del treno, ha pubblicato alcune immagini del posto. Un giornalista della radio nazionale spagnola Rne, che viaggiava sul treno proveniente da Malaga, ha detto a Rtve che gli ultimi due vagoni sono deragliati e che uno si è ribaltato completamente.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute diverse squadre di emergenza e vigili del fuoco. A causa dell'incidente, la circolazione sulla linea ad alta velocità tra Madrid e l'Andalusia è sospesa mentre il traffico sul resto della rete ferroviaria procede regolarmente. Il ministro dei Trasporti, Oscar Puente, è al centro di emergenze Renfe H-24 presso la stazione madrilena di Atocha per seguire l'evolversi della situazione.

"Sono molto preoccupato per il grave incidente ferroviario nella provincia di Cordova. Abbiamo inviato servizi di emergenza e supporto logistico nella zona per fornire qualsiasi aiuto necessario. Stiamo monitorando attentamente la situazione delle persone colpite", ha scritto su X il governatore dell'Andalusia Juanma Moreno.

Anche il premier spagnolo Pedro Sanchez ha riferito che sta seguendo con attenzione l'incidente. "Il governo sta collaborando con le altre autorità competenti e i servizi di emergenza per soccorrere i passeggeri", ha scritto su X.

Il ministero degli Esteri italiano sta seguendo gli sviluppi del grave incidente ferroviario. Il console onorario a Siviglia è già in contatto con le autorità locali. Si attendono aggiornamenti dalle autorità spagnole sulla nazionalità delle vittime e delle persone rimaste ferite nell'incidente. "Esprimo la mia solidarietà alla Spagna, al Re Filippo VI e al Governo in seguito al tragico incidente ferroviario in Andalusia. Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime e prego per la guarigione dei feriti", ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani.