Sorpreso nel cimitero di notte, in casa centinaia di ossa e teschi di bimbi: “Appesi o ricomposti, un horror”

“Un film horror che ha preso vita”, così il Procuratore Distrettuale della contea di Delaware, in Usa, ha descritto l’orribile rinvenimento avvenuto nei giorni scorsi in casa di un 34enne della Pennsylvania, Jonathan Gerlach, quando la polizia si è trovata davanti centinaia di ossa umane e teschi di bimbi, appesi, ricomposti o semplicemente tenuti in bella mostra nell’abitazione dell’uomo. La terrificante scoperta la sera del 6 gennaio scorso dopo che l’uomo è stato sorpreso all’interno di un cimitero della zona con ossa e teschi appena depredati dalle tombe.

Come ha spiegato la polizia locale, gli agenti tenevano sotto osservazione i cimiteri della zona dopo svariati episodi di profanazione di tombe che andavano avanti dal novembre scorso. Quando l’uomo è stato visto aggirarsi stranamente nel cimitero alle 22 di sera di martedì scorso, è stato subito fermato. Con sé aveva un piede di porco e altri oggetti da scasso ma soprattutto un sacco di iuta con ossa umane. Poco lontano la sua vettura con numerose ossa e teschi in bella vista sul sedile posteriore.

Il 34enne è stato quindi fermato e interrogato ammettendo di aver rubato circa 30 resti umani dalle tombe del locale cimitero. Gli inquirenti quindi hanno chiesto e ottenuto un immediato mandato di perquisizione domiciliare a suo carico che infine ha portato alla scoperta ancora più terribile. Nell’abitazione di Ephrata, Gerlach aveva stipato centinaia di ossa umane, rinvenute nel seminterrato e in un deposito attiguo alla casa.

Tra i resti umani scheletrici, interi o parziali, anche diversi teschi di bimbi e neonati le cui tombe si ritiene siano state profanate dall’uomo. Oltre a numerose ossa lunghe, aveva piedi mummificati e torsi in decomposizione, tra cui uno con un pacemaker. "I corpi erano in vari stati. Alcuni di questi hanno 200 anni altri sono ovviamente molto più recenti. Ci vorrà un bel po' di tempo prima di capire a chi appartengano. Alcuni erano appesi, altri erano stati ricomposti, altri ancora erano solo teschi su uno scaffale” ha spiegato il Procuratore.

La polizia ritiene che l’uomo sia l’autore delle numerose profanazioni di tombe registrate fin dal 7 novembre scorso. "Mi dispiace per coloro che sono sconvolti da questo, che stanno attraversando questa situazione, che stanno cercando di capire se si tratta della persona amata o del loro bambino, perché abbiamo trovato resti che crediamo appartengano a neonati di mesi, tra quelli che aveva raccolto" ha aggiunto il Procuratore.

Sono in corso le indagini per capire le motivazioni che hanno spinto il 34enne ad accumulare resti umani e non si esclude il traffico e il commercio di ossa. La polizia ritiene che gli scheletri provengano da diversi cimiteri e hanno incriminato l’uomo per centinaia di capi d'accusa.