Soffocata da boccone mentre mangia, influencer muore a 27 anni, dolore della mamma: “Sempre di fretta”

A cura di Antonio Palma

Soffocata da un boccone di carne mentre mangiava degli spiedini, così è morta tragicamente a soli 27 anni la modella thailandese e star dei social media Arisara Karbdecho conosciuta online come Alice. La giovane celebrità asiatica era finita in coma a causa del drammatico incidente col cibo e, nonostante le cure, non si è mai più ripresa. La conferma del suo decesso è arrivata dai familiari. La 27enne è morta lunedì scorso, due mesi e mezzo dopo il ricovero avvenuto a marzo.

La mamma della defunta star ha spiegato che sua figlia andava sempre di fretta per i suoi impegni e stava consumando il suo pasto velocemente quando il cibo le è andato di traverso soffocandola. Nonostante e manovre di disostruzione, la ragazza è rimasta per diversi minuti senza respirare con conseguenze tragiche per il suo cervello.

Quando è arrivata in ospedale le sue condizioni erano già gravissime. Secondo i medici, il cervello dell’influencer è rimasto per troppo tempo senza ossigeno. È rimasta attaccata a una macchina che l’ha tenuta in vita artificialmente per due mesi e mezzo prima che ne fosse dichiarata la morte questa settimana.

"Siamo rimasti scioccati quando è successo l'incidente, ma stavamo tutti pregando che stesse meglio" ha dichiarato un’amica annunciando una lunga veglia funebre che si concluderà venerdì, il giorno prima della sepoltura. "Vorrei ricordare a tutti gli adolescenti di prendersi cura della propria salute, mangiare con calma e riposarsi abbastanza. Non voglio che questo genere di cose succeda di nuovo a nessuno", ha dichiarato invece la mamma.

Arisara Karbdecho era diventata popolare su Internet negli ultimi anni anche per la sua caratteristica di indossare vestiti in stile Pokémon. Ha più di un milione di follower su Facebook e un milione e mezzo di seguaci su Instagram. Proprio sui social erano partite le prime richieste di informazioni sulla sua salute visto che l’ultimo post risale proprio a marzo. A quel punto i familiari avevano fatto sapere che era in ospedale in gravi condizioni.