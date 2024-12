Siria, liberato Trevis Timmerman: il 29enne USA è stato rinchiuso per 7 mesi in una prigione di Assad

Il turista, originario del Missouri, era entrato in Siria per motivi religiosi. Ha raccontato di essere stato trattato bene e di non avere subito violenze. In un primo momento si pensava che l’uomo rintracciato fosse il reporter Austin Rice scomparso nel 2012.