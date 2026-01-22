Affiancano la sua auto e le sparano, 25enne uccisa a Nizza: accanto a lei c’era il figlio di 6 mesi

Una ragazza di 25 anni è stata uccisa a colpi di pistola da due sicari che a bordo di uno scooter hanno affiancato la sua auto e hanno aperto il fuoco. Illeso il figlio di 6 mesi che era con lei. Indagini in corso e caccia ai killer, mistero sul movente.

Immagine di repertorio.

Due uomini a bordo di uno scooter hanno affiancato la sua auto e hanno aperto il fuoco. Così ieri, mercoledì 21 gennaio, è morta una ragazza di 25 anni, l'agguato è avvenuto a Nizza, nel centro della città della Costa Azzurra.

Insieme alla giovane, al suo fianco, c'era il figlio di 6 mesi, rimasto fortunatamente illeso. I due sicari si sono dati alla fuga, ora è in corso una vasta caccia all'uomo in città e nei dintorni per tentare di catturarli.

Secondo quanto riportano i quotidiani esteri, i fatti sono avvenuti poco dopo le 18 in Avenue Henri-Matisse. Gli uomini, a quanto si apprende, hanno aperto il fioco a più riprese. La 25enne, gravemente ferita, ha perso il controllo del veicolo e si è accasciata sul sedile.

Purtroppo, sono stati inutili gli sforzi dei sanitari accorsi rapidamente sul posto: hanno provato a rianimare la ragazza che era in arresto cardiaco, ma senza successo. Non è stata ancora resa nota l'identità della vita

I due sono al momento introvabili, mentre è stato rinvenuto a 6 chilometri dal luogo del delitto lo scooter, privo della targa, usato per la fuga. Se il movente dei killer è al momento sconosciuto, le prime piste si orientano verso il regolamento di conti o il delitto nell'ambito del traffico di stupefacenti, riferisce la redazione locale di Bfm Tv.

"Ho visto l'auto con i fori dei proiettili, una donna sdraiata lì. Trenta minuti dopo, c'era un lenzuolo bianco sul suo corpo", ha raccontato un testimone che ha assistito alla scena. "C'è una scuola lì vicino, sono le 18.00, la gente torna a casa dal lavoro, non è molto rassicurante."

Il procuratore di Nizza, Damien Martinell, ha riferito che sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta per "omicidio". "Sono in corso l'analisi delle dichiarazioni dei testimoni, dei filmati delle telecamere di sicurezza e delle perquisizioni del veicolo. Le indagini mirano a tracciare piste e identificare la persona o le persone coinvolte", ha spiegato.

In un video pubblicato su X il sindaco di Nizza Christian Estrosi ha parlato di una "tragedia", affermando che il neonato è "fortunatamente sano e salvo". Il piccolo stato trasportato all'ospedale Lenval di Nizza.

"Di fronte a questa tragedia, l'omicidio di una giovane madre davanti al suo bambino, che per fortuna è sano e salvo e si trova in custodia, desidero ribadire il mio profondo dolore. – ha scritto il primo cittadino – L'autore di questo atto indicibilmente barbarico deve essere arrestato".