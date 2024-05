video suggerito

Si tuffa nel fiume in una zona pic-nic: muore annegato in UK ragazzo di 17 anni Ronalds Abele, 17 anni, stava nuotando all'Embankment di Wellingborough quando ha accusato un malore. È morto poco dopo l'arrivo in ospedale.

A cura di Davide Falcioni

Un adolescente è morto probabilmente dopo aver accusato un malore mentre nuotava nel fiume Nene, nel Northamptonshire, in Inghilterra. Ronalds Abele, 17 anni, stava nuotando all'Embankment di Wellingborough quando improvvisamente delle persone lo hanno visto in difficoltà: erano circa le 13 e 45 locali di ieri quando, come riferisce il Guardian, sono stati allertati polizia, sanitari e vigili del fuoco. Sono stati questi ultimi ad intervenire e portare a riva il 17enne, per poi caricarlo in ambulanza e trasportarlo in ospedale, dove è morto poco dopo a causa delle gravi lesioni subite.

“I vigili del fuoco di Rushden e Irthlingborough e un’unità specializzata di Mereway hanno recuperato il ragazzo ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale generale di Northampton dove, purtroppo, è stato dichiarato deceduto". Il ragazzo stava nuotando in acque libere e probabilmente si era tuffato a causa delle alte temperature della zona degli ultimi giorni. La Royal Life Saving Society ha avvertito che il clima più caldo è direttamente collegato a un aumento degli incidenti mortali per annegamento.