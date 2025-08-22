Esteri
Si rifiutano di mettergli la maionese nel panino: 50enne da fuoco al bar, clienti evacuati in Spagna

Un uomo di 50 anni ha scatenato il panico in un bar spagnolo. Ha dato fuoco al locale, si è bruciato una mano e ha fatto evacuare clienti tra cui bambini e anziani. Arrestato, il bar ha subito danni ingenti. Tutto, pare, per colpa dell’assenza di maionese nel suo panino.
A cura di Biagio Chiariello
Momenti di panico – e un po’ di incredulità – a Los Palacios y Villafranca, nella provincia di Siviglia, dove un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver reagito in modo decisamente sproporzionato perché nel suo panino mancava la maionese.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si era recato al Las Postas Café-Bar mercoledì sera, chiedendo due volte la salsa che non era disponibile. I camerieri gli hanno spiegato, con tutta calma, che i panini erano già pronti e senza condimenti extra. La risposta, evidentemente, non è stata di suo gradimento.

Le immagini diffuse dai proprietari mostrano la scena surreale: l’uomo versa benzina sul bancone e dà fuoco al locale. I clienti, tra cui bambini e anziani, sono fuggiti in fretta, mentre l’autore dell’incendio si è bruciato accidentalmente la mano sinistra tentando di spegnere le fiamme con la destra.

Secondo le autorità, prima dell’episodio l’uomo era corso a una stazione di servizio vicina, acquistando un litro e mezzo di benzina. Tornato al bar, ha provocato danni stimati tra i 6.000 e i 7.000 euro, trasformando un piccolo disguido gastronomico in un’emergenza di portata considerevole.

Jose Antonio Caballero, proprietario del locale, ha raccontato l’accaduto definendolo “surreale”: “Gli abbiamo spiegato più volte che non avevamo maionese. Lui è andato al distributore, è tornato con la benzina e ha chiesto di nuovo se fossimo sicuri, senza attendere risposta.”

Fortunatamente nessun cliente è rimasto ferito, mentre l’uomo è stato trasportato a un centro sanitario per le ustioni riportate. Arrestato dalla Guardia Civil, è ora in custodia e comparirà davanti al tribunale nelle prossime ore.

Un episodio che, tra assurdità e incredulità, ha lasciato la comunità locale sotto shock… e forse con un po’ più di attenzione la prossima volta alla disponibilità di condimenti.

Esteri
