Si intrufola al luna park con gli amici mentre è ancora chiuso ma cade da una giostra: morto 14enne Drammatico incidente in un luna park di Dover, nel Kent, Inghilterra: un ragazzo di 14 anni si è intrufolato nel sito con alcuni amici, mentre era ancora chiuso, ma è caduto da una giostra ed è morto sul colpo.

A cura di Ida Artiaco

Drammatico incidente in un luna park inglese. Un ragazzo di circa 14 anni è morto dopo essere caduto da una giostra che però non era operativa.

È successo a Dover, al Pencester Park: il giovane si trovava su una delle attrazioni del parco, il Body Count, quando si è verificata la tragedia.

Il sito ospitava il Family Funfair gestito da Forrest Amusements che, secondo una locandina, avrebbe dovuto aprire al pubblico oggi. In altre parole, il parco era ancora chiuso quando sono stati allertati i soccorsi.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane pare si sia intrufolato nel luna park insieme ad alcuni amici, saltando la recinzione, come riporta il quotidiano inglese The Mirror.

Alcuni testimoni hanno riferito di un gran numero di ambulanze, agenti di polizia e vigili del fuoco sul posto questa mattina. Secondo un membro dello staff "quando tutti i lavoratori si sono svegliati, i soccorritori erano già qui".

Un portavoce della polizia del Kent ha dichiarato: "Siamo stati chiamati dal servizio di ambulanza della costa sudorientale a Pencester Gardens, Dover, alle 7:45 del mattino di mercoledì 3 agosto. Non sono state segnalate circostanze sospette e l'Health and Safety Executive (HSE) è stato informato". Al momento non sono chiare le circostanze della morte del ragazzo, che è deceduto sul colpo.

"Siamo profondamente scioccati e rattristati nell'apprendere del tragico incidente accaduto questa mattina (mercoledì 3 agosto) in uno dei nostri eventi del luna park a Pencester Gardens, Dover – si legge nel comunicato dei gestori del parco -. La polizia del Kent ha confermato che la morte non è considerata sospetta e verrà preparato un rapporto per il medico legale".