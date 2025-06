video suggerito

L'oroscopo di giovedì 26 giugno 2025, le previsioni segno per segno di Ginny Nell'oroscopo di giovedì 26 giugno 2025 sono ancora presenti le energie della Luna nuova in Cancro, con tutta la sua emotività e la sua voglia di rinascere.

Ariete

Amore: stai cercando connessioni più profonde e meno fuochi d’artificio.

Lavoro: finalmente riesci a mettere ordine nella mente e tra le scartoffie.

Fortuna: arriva lentamente, ma è costante come il ticchettio di un orologio.

Il consiglio del giorno: fai una lista di tutto ciò che vuoi lasciarti alle spalle.

Voto: 5 – Consapevole e (quasi) saggio come un guru con la cravatta.

Toro

Amore: dolce come una fetta di torta alla panna sotto la pioggia.

Lavoro: rallenta, ma solo per osservare meglio le opportunità.

Fortuna: costante, ma discreta come un angelo custode silenzioso.

Il consiglio del giorno: ascolta prima di parlare, e vedrai che effetto sorpresa.

Voto: 8 – Empatico come un terapeuta con la voce da speaker radiofonico.

Gemelli

Amore: frizzanti come un prosecco al tramonto, conquistate con una battuta.

Lavoro: trasformisti e brillanti, anche in conference call.

Fortuna: come una playlist motivazionale al momento giusto.

Il consiglio del giorno: usate le parole come pennelli, con grazia e fantasia.

Voto: 7 e mezzo – Brillanti come un singolo estivo pronto a scalare le classifiche.

Cancro

Amore: ti riempie come una coperta morbida in una serata d’inizio autunno.

Lavoro: brillante, coinvolgente, quasi terapeutico per i colleghi.

Fortuna: sgorga dal cuore più che dal portafoglio.

Il consiglio del giorno: ascolta con attenzione, regalerai oro.

Voto: 9 – Sei la carezza cosmica che mancava a questo giovedì.

Leone

Amore: reciti da protagonista, ma con un tocco da commedia romantica.

Lavoro: vuoi brillare, e ci riesci con disinvoltura.

Fortuna: ti insegue come i paparazzi in Costa Smeralda.

Il consiglio del giorno: ogni tanto spegni i riflettori e guarda la platea.

Voto: 8 – Star system in piena espansione.

Vergine

Amore: coinvolgente come una canzone che resta in testa.

Lavoro: spingi forte, ma senza perdere il controllo.

Fortuna: ti dà una spinta dolce ma costante.

Il consiglio del giorno: metti in agenda anche il tempo per emozionarti.

Voto: 8 e mezzo – Precisa come un orologio svizzero, ma con cuore made in Italy.

Bilancia

Amore: sulla punta della lingua… ma meglio lasciar stare.

Lavoro: brillante, ma occhio alla diplomazia.

Fortuna: intermittente, come una connessione Wi-Fi ballerina.

Il consiglio del giorno: se una battuta può ferire, fanne a meno.

Voto: 6 e mezzo – Ironica, ma con la modalità “mute” inserita.

Scorpione

Amore: travolgente come una love story da film estivo.

Lavoro: più calcoli che creatività, ma sei sveglio.

Fortuna: come un coupon trovato in fondo alla borsa, inatteso ma utile.

Il consiglio del giorno: gestisci il budget con stile, come un influencer oculato.

Voto: 9 – Torni coi piedi per terra, ma con il cuore ancora tra le stelle.

Sagittario

Amore: intrigante come una lettera d’amore scritta in codice Morse.

Lavoro: lucido e strategico come un consulente finanziario zen.

Fortuna: nascosta in un indizio, ma sai leggerlo al volo.

Il consiglio del giorno: sii selettivo con le parole, fanno la differenza.

Voto: 7 e mezzo – Enigmatico e geniale, sei la penna più affilata dello zodiaco.

Capricorno

Amore: dolce come un messaggio lasciato sul cuscino.

Lavoro: torni a ragionare con precisione millimetrica.

Fortuna: come una carezza inaspettata quando serve.

Il consiglio del giorno: rallenta, osserva, respira: domani esplodi.

Voto: 6 – Stai scaldando i motori con garbo e intelligenza.

Acquario

Amore: ibernato come un cuoricino di ghiaccio.

Lavoro: meglio ascoltare che pontificare.

Fortuna: intermittente, tipo Wi-Fi in campagna.

Il consiglio del giorno: spegni il megafono, accendi l’introspezione.

Voto: 6 – Un po’ stonato, ma il ritmo lo ritrovi presto.

Pesci

Amore: dolcissimi come un film Disney, ma solo con chi vi merita.

Lavoro: attenti a non farvi distrarre dalle emozioni.

Fortuna: come un biscotto della fortuna che dice esattamente ciò che vi serve.

Il consiglio del giorno: scegliete le persone come si sceglie il gelato: con gusto e criterio.

Voto: 7 – Sensibili, profondi e pronti a brillare… se ben trattati.