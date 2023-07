Si innamorano a scuola, 60 anni dopo si rivedono e scatta la proposta di nozze: “L’amore non ha età” L’amore del dottor Thomas McMeekin, 78 anni, per la sua compagna di scuola Nancy Gambell, 79 anni, che ben sessanta anni dopo è ritornato prepotentemente e improvvisamente dopo una reunion scolastica e li ha portati ora al matrimonio.

A cura di Antonio Palma

“Ero innamorato di lei da quando era cheerleader ma pensavo di non avere nessuna possibilità”, così il dottor Thomas McMeekin, 78 anni, ha raccontato il suo amore adolescenziale per l’ex compagna di scuola Nancy Gambell, 79 anni, che ben sessanta anni dopo è ritornato prepotentemente e improvvisamente dopo una reunion scolastica e li ha portati ora al matrimonio.

La loro storia è diventata di dominio pubblico quando il video della proposta di nozze è stato pubblicato su Tiktok diventando ben presto virale sul social. Il dermatologo di Tampa infatti si è dichiarato pubblicamente con un anello, inginocchiandosi davanti a lei all'aeroporto dopo aver invitato la donna a raggiungerlo. Uno dei video pubblicati su TikTok mostra McMeekin che aspetta Gambell al varco, poi la accompagna in un'area salotto dove si inginocchia e le chiede di sposarlo, ottenendo il suo sì.

Una proposta accettata con grande passione da lei che ha commentato: "È meraviglioso perché non ci resta molto tempo da vivere e poterlo trascorrere con questa persona è un sogno che diventa realtà". "Ho pensato, grazie a Dio non mi trucco. Avrei avuto delle cose che mi scorrevano sul viso perché stavo piangendo" ha aggiunto Gambell a Fox13.

Per la coppia, che ora sta organizzando il matrimonio in California, tutto è cambiato tre settimane fa, quando McMeekin ha risposto che avrebbe partecipato alla sessantesima riunione del liceo che si terrà in agosto. "Lei mi ha scritto dicendo ‘Non vedo davvero l'ora di rivederti'", ha raccontato il medico che da quel momento ha deciso di dichiararsi senza indugio.

I due si erano incontrati per la prima volta al liceo a Quincy, in California. "Ci siamo ammirati solo a distanza", ha raccontato il dermatologo. Son usciti insieme qualche volta ma poi sono andati in diversi college e hanno finito per sposare altre persone. Lui è convolato a nozze tre volte, lei quattro volte. Dieci anni fa, i due si sono visti alla 50esima riunione del liceo ma non è successo niente e non ci sono stati ulteriori contatti. “Avevo mia moglie, e lei era con suo marito", ha detto McMeekin. Poi la separazione dai rispettivi coniugi e i contatti che hanno portato alla proposta di nozze. "Non sono mai veramente usciti da quella storia ma l’amore non ha età” ha commentato un assistente del medico che ha organizzato la proposta.​