Si ferma a fare benzina e compra un ‘gratta e vinci’ col resto: vince un milione L’uomo fortunato del giorno è Michael Schlemmer, di Corbin, nello Stato USA del Kentucky. Ed ora cosa farà con tutti questi soldi? “Per prima cosa, voglio comprare una nuova auto, poi metterò il resto da parte”.

A cura di Biagio Chiariello

Quel momento che gli ha cambiato la vita se lo ricorderà sicuramente per sempre, anche se è avvenuto per puro caso: Michael Schlemmer, di Corbin, nello Stato USA del Kentucky, era a corto di carburante quando ha deciso di entrare in un stazione di servizio all'inizio di questo mese. Non sapeva che questo pit stop apparentemente banale avrebbe portato a una svolta straordinaria della sua esistenza.

"Avevo finito la benzina e mi sono fermato lì – ha raccontato -. Con me avevo solo 40 dollari. Con 20 ho pagato la benzina, con gli altri 20 ho comprato il gratta e vinci". Michael ha grattato il biglietto in auto e si è reso conto di aver vinto 1 milione di dollari.

Pieno di incredulità, è tornato allo store per mostrare al personale la sua incredibile fortuna: "L'ho mostrato alle ragazze che me l'hanno venduto, e loro hanno avuto quasi un attacco. I proprietari del negozio erano lì ed entrambi hanno iniziato a sorridere."

Michael vuole però restare coi piedi per terra: "Non ci crederò fin quando non avrò il mio assegno fra le mani", ha ammesso alla Kentucky Lottery.

Al quartier generale della compagnia, Michael ha dovuto prendere una decisione importante: ricevere il premio integrale o optare per un'opzione in contanti una tantum: ha optato per questo e ricevuto un generoso assegno di $ 616.330 al netto delle tasse statali e federali, su un totale forfettario di $ 862.000.

Con quel denaro, Michael intende acquistare una nuova auto e mettere da parte il resto. "Ho detto alla concessionaria che sto aspettando che arrivi un grosso assegno… " ha scherzato.