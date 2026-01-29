Si fanno trainare dalla Jeep con lo slittino sulla neve, due 16enni si schiantano contro un albero e muiono

Due adolescenti texane, Elizabeth e Grace, entrambe 16enni e “migliori amiche”, sono morte a Frisco, in Texas, dopo che la slitta su cui erano agganciate a un Jeep si è schiantata contro un albero durante la forte tempesta invernale che ha colpito gli USA.

Fresno, il luogo dell’incidente

Ci sono anche due adolescenti texane tra le vittime della forte tempesta invernale che ha colpito gli Stati Uniti. A Frisco, vicino a Dallas, Elizabeth “Lizzie” e Grace, entrambe sedicenni e migliori amiche, hanno perso la vita in un incidente sulla neve.

Domenica pomeriggio, le ragazze avevano agganciato una slitta al retro di un Jeep Wrangler guidato da un coetaneo, cercando di divertirsi durante le singoli condizioni invernali del ‘Lone Star State'. Durante una curva, la slitta ha urtato un marciapiede e si è schiantata contro un albero.

Lizzie è morta sul colpo, mentre Grace, trasportata d’urgenza in ospedale, è deceduta martedì a seguito delle ferite critiche riportate.

madre di Grace, Tracy, ha raccontato che le due ragazze erano inseparabili. “Gracie era gentile, piena di calore e amore. La sua positività contagiava tutti,” ha detto, ricordando che la figlia era una cheerleader e All-Star Athlete presso Express Dance & Cheer. L’organizzazione ha sottolineato il suo ruolo di leader tra le compagne e ha promesso di onorarne la memoria.

I testimoni hanno descritto l’incidente: il Jeep aveva accelerato bruscamente e la slitta, con le due ragazze a bordo, non è riuscita ad arrestare la propria corsa sul ghiaccio. Le autorità hanno precisato che nessuna delle persone coinvolte aveva consumato alcol e ha invitato a non diffondere informazioni non confermate. Le indagini proseguono con l’Ufficio del Procuratore della Contea di Denton.

L’incidente delle due adolescenti si inserisce in un bilancio drammatico della tempesta, che ha provocato almeno una trentina di morti e disagi in diversi Stati americani. In Arkansas, un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato trainato da un quad sulla neve; altre persone hanno perso la vita in Pennsylvania, New York, Massachusetts, Tennessee, Louisiana e Kansas. La tempesta ha causato cancellazioni di voli, blackout e scuole chiuse, lasciando centinaia di migliaia di persone senza elettricità e riscaldamento.