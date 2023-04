Si opera e per 11 anni lamenta dolori atroci: si erano dimenticati ago e filo durante intervento María Aderlinda Forero, 39enne colombiana, si era sottoposta alla legatura delle tube per non restare più incinta nel 2012. Da allora la sua vita è cambiata, fino a quando ha scoperto la causa choc di quel male.

A cura di Biagio Chiariello

Per ben 11 anni ha lamentato dolori atroci e alla fine ne ha scoperto la causa: i medici che l'avevano operata si erano dimenticati ago e filo nella paziente. Come si legge sul Mirror, María Aderlinda Forero, 39enne colombiana, aveva deciso di farsi legare le tube di Falloppio, dopo aver dato alla luce il suo quarto figlio, per non rimanere più incinta. Era il 2012 e da allora la donna ha cominciato a soffrire. Dolori che gradualmente sono peggiorati.

I medici si sono limitati a prescriverle del paracetamolo per aiutarla a far fronte alle sofferenze, ma la situazione non è migliorata. María, che vive nel villaggio rurale di San Isidro, vicino a Medellín, ha detto che "il dolore era così forte che spesso non riuscivo a dormire o a muoversi". Neanche con antidolorifici più forti, come il meloxicam, è riuscita a stare meglio. Una situazione che ha letteralmente sconvolto la sua vita, costringendola ad una serie di cambi di lavoro. Ha finito per dover convivere con questi dolori per oltre un decennio prima che la causa fosse trovata.

La donna ha ammesso che i problemi economici l'hanno costretta anche a rinunciare ad alcune visite mediche alle quali sicuramente avrebbe dovuto sottoporsi per capire l'origine di quel male. Che alla fine un'ecografia e una risonanza magnetica hanno evidenziato, lasciando María e i medici sbalorditi.

La legatura delle tube, anche nota come sterilizzazione tubarica, è un metodo contraccettivo permanente. Durante la procedura, le tube di Falloppio vengono tagliate, legate o bloccate in modo permanente. Per eseguire l'intervento chirurgico, viene inserito un ago o viene praticato un taglio attraverso l'ombelico in modo che l'addome possa essere gonfiato con del gas apposito in modo da sollevare la parete addominale e creare lo spazio che permette i gesti chirurgici.

Ora María è in attesa di una analisi medica prima di sottoporsi all'intervento di rimozione dell'ago e del filo. “Quello di cui ho bisogno è che mi operino rapidamente, non voglio morire e lasciare i miei figli da soli”, ha detto.