Si apre voragine in piscina durante la festa, invitati risucchiati: un morto e un ferito in Israele I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per ore per recuperare la vittima dal fondo della voragine profonda circa 15 metri,

A cura di Antonio Palma

Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito quando entrambi sono stati risucchiati in una voragine che si è aperta improvvisamente sul fondo della piscina privata dove stavano partecipando a una festa.

La tragedia si è consumata giovedì pomeriggio nel giardino di una residenza privata a Karmei Yosef, un insediamento della Giudea, in Israele.

Tutto è avvenuto in pochi attimi quando improvvisamente il terreno ha ceduto risucchiando l'acqua e i due uomini che erano in quel momento proprio vicino al buco nella piscina.

Uno di loro è riuscito ad aggrapparsi a una sporgenza e rimanere a galla mentre per l'altro uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare.

In un video, diffuso dai media locali, si vedono gli altri invitati che in un primo momento non capiscono cosa stia accadendo e la gravità dei fatti.

I soccorritori dei vigili del fuoco accorsi sul posto si sono dovuti calare con le imbracature nella profonda buca per estrarlo ma ormai era già morto.

Hanno dovuto lavorare per ore per recuperalo dal fondo della voragine profonda circa 15 metri, anche per il rischio di nuovi crolli.

La vittima è stata identificata come Klil Kimhi, un 32enne di Tel Aviv che era ospite della festa

Il ferito è un suo amico 34enne che è stato soccorso e trasportato in ospedale ma ha riportato ferite non letali

"Si tratta di un incidente molto insolito. Quando siamo arrivati sul posto abbiamo visto una fossa che si era aperta sul fondo della piscina vuota. Le persone che erano sul posto hanno detto che la voragine si è aperta all'improvviso e l'acqua della piscina è stata tutta risucchiata all'interno in pochi secondi" hanno spiegato i soccorritori ai giornali locali.

"Un uomo di 34 anni era seduto fuori dalla piscina agitato e con ferite alla testa e agli arti, dopo le cure mediche lo abbiamo evacuato in ospedale. Le persone che erano sul posto ci hanno riferito di un'altra persona risucchiata che poi è stata trovata morta" hanno aggiunto.

Sull'incidente indaga ora la polizia che sta esaminano tutti i permessi di costruzione della pisciona ma anche le autorizzazioni per la festa che era in un residenza privata ma riguardava un team di un'azienda privata.